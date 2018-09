SPD-Chefin Nahles will Maaßens Beförderung neu verhandeln

Brief an Merkel und Seehofer nach massivem Widerstand in der SPD über die geplante Beförderung des Geheimdienstchefs – Die drei Parteichefs sollen sich erneut treffen

Berlin – Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will nach dem massiven Widerstand in ihrer Partei die geplante Beförderung des bisherigen deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen neu mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer verhandeln. Das geht aus einem Brief von Nahles an Merkel und Seehofer hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Merkel stimmte dem zu. "Die Bundeskanzlerin findet es richtig und angebracht, die anstehenden Fragen erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung zu finden", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit.

In dem Brief fordert Nahles, die Koalitionseinigung über die Zukunft des Geheimdienstchefs vom Dienstag "zu überdenken". Die SPD-Chefin verweist dabei auf "die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung". Dies "sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten", schreibt die SPD-Chefin und drängt auf ein neues Treffen der drei Parteichefs. Über das Schreiben hatte zuerst das Portal "Spiegel Online" berichtet.

Nahles, Merkel und Seehofer hatten sich am Dienstagabend darauf geeinigt, dass Maaßen als Geheimdienstchef abgelöst wird. Zugleich entschied Seehofer, Maaßen zum Staatssekretär im deutschen Innenministerium zu machen – das kommt einer Beförderung mit entsprechend höherer Vergütung gleich.

Seehofer will "konsensuale Lösung"

Seehofer sagte, er schließe neue Beratungen über die Causa Maaßen nicht aus. "Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die drei Parteivorsitzenden hätten auch miteinander am Telefon gesprochen, berichtete er.

Maaßen hatte in einem Zeitungsinterview zu den teils ausländerfeindlichen Ausschreitungen im ostdeutschen Chemnitz Ende August mit umstrittene Aussagen gemacht. Unter anderem zweifelte er die Echtheit eines Videos an, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Männer hinter anderen Menschen herrennen und diese rassistisch beschimpfen. CDU, CSU und SPD regieren Deutschland in einer Großen Koalition.

Die SPD-Fraktion kündigte für 17.30 Uhr in Würzburg ein Statement von Nahles zur aktuellen Lage an. In CDU-Kreisen wurde der Eingang eines Schreibens bestätigt, in dem es um Maaßen gehe. (APA, 21.9.2018)