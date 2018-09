Yellowstone: Geysir nach langer Pause wieder ausgebrochen

Im Yellowstone Nationalpark hat sich ein besonders seltenes Naturschauspiel ereignet: Ein Geysir, der in den letzten 60 Jahren nur vier Mal aktiv war, ist ausgebrochen.

Mitarbeiter des Yellowstone Nationalpark Services haben das beeindruckende Ereignis auf Video festgehalten: Anfang der Woche ist die Thermalquelle Ear Spring, eine Nachbarin des berühmten Geysirs Old Faithful, ausgebrochen. Sie hat eine meterhohe Fontäne aus Dampf und heißem Wasser in die Luft geblasen. Das ist deswegen so besonders, weil dies in den letzten 60 Jahren nur vier Mal vorgekommen ist. Der letzte Ausbruch fand im Jahr 2004 statt.

Laut New York Times sei dies allerdings kein Hinweis auf eine mögliche Vulkanaktivität. Dennoch seien die Wege zum Geysir für Besucher gesperrt worden – zu groß sei die Gefahr, dass Menschen durch das kochende Wasser verletzt werden könnten. (red, 21.9.2018)