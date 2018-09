UEFA bewertete Deutschland besser als Türkei

Das UEFA-Exekutivkomitee vergibt das Turnier am 27. September in Nyon

Nyon – Die Europäische Fußball-Union UEFA hat in ihrem Evaluationsbericht zur Bewerbung um die EM 2024 Deutschland in mehreren Kategorien ein besseres Zeugnis als dem Konkurrenten Türkei ausgestellt. Sechs Tage vor der Wahl des Gastgebers der Europameisterschaft in sechs Jahren veröffentlichte die UEFA auf 44 Seiten die Bewertung der beiden Bewerbungen.

Der Kontinentalverband bescheinigte dem Deutschen Fußball-Bund eine "inspirierende, kreative und sehr professionelle Vision". Auch der türkische Fußballverband erhielt eine insgesamt positive Bewertung, muss sich jedoch Kritik in mehreren Punkten gefallen lassen.

Das UEFA-Exekutivkomitee wählt am Donnerstag in Nyon den Ausrichter der Europameisterschaft 2024. Die deutsche Bewerbung ist favorisiert. Die Türkei hatte schon mehrfach kandidiert und war zuletzt für die EM 2016 nur knapp an Frankreich gescheitert. (APA, dpa, 21.9.2018)