TV-Tipps für Sonntag, 23. September

11.05 DISKUSSION

Pressestunde mit Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny. Die Fragen stellen Esther Mitterstieler, News, und Ulla Kramar-Schmid, ORF.

Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Europa backstage Neue Reihe zur österreichischen EU-Präsidentschaft. Zum Auftakt in Salzburg mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Haubenkoch Andreas Döllerer. Außerdem geht Sportminister Heinz-Christian Strache ins Fitnesscenter. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: 1) Vietnamesische Gastronomiefamilien. 2) Vietnams Geschichte: Das Land ist vielen vor allem wegen des jahrelangen Krieges mir den USA im Bewusstsein. 3) Vietnamesisches Muttertagsfest. Bis 14.00, ORF 2

16.25 MAGAZIN

Erlebnis Österreich: Urwald der Alpen – Wildnisgebiet Dürrenstein Ein besonderer Platz: Seit dem Vorjahr ist das Wildnisgebiet Dürrenstein in den Ybbstaler Alpen Österreichs erstes Unesco-Weltnaturerbe – eine einzigartige Landschaft mit dem größten Urwaldrest des Alpenbogens, dem Urwald Rothwald. Bis 16.55, ORF 2

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: La donna del lago – Die Frau vom See An der Metropolitan Opera singt Joyce DiDonato, die für die Renaissance dieser Rossini-Rarität in den letzten Jahren maßgeblich mitverantwortlich zeichnet. Dirigent Michele Mariotti, Regie Paul Curran.

Bis 0.40, ORF 3

20.15 WITZ VOR 34 JAHREN

Top Secret (USA/GB 1984, Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker) Eine DDR voller Nazis und eine französische Résistance, die ihre Missionen in Kuh-Verkleidung mit Gummistiefeln (Warum?) absolviert. Natürlich kommt ein Stier. Der Film, der als Parodie auf Agentenfilme antritt, zerfällt in zahllose Gags und bietet keinen roten Faden, der sich gegen die Übermacht an Slapstick durchsetzen könnte. Val Kilmer, sehr jung, sehr lustig. Bis 22.00, ORF 2

20.15 BALLETT

Black Swan (USA 2010, Darren Aronofsky) Nina (Natalie Portman) ist ein Mauerblümchen durch und durch, was mitunter die Schuld ihrer strengen Mutter (Barbara Hershey) ist. Als Nina die Chance erhält, die Hauptrolle in Tschaikowskis Schwanensee zu spielen, entgleitet sie ihrer Mutter und dem Rest der Welt vollkommen. Beeindruckende Bilder und tiefgründige Story mit einer sehr biegsamen Portman. Bonus: Mila Kunis.

Bis 22.15, Sixx

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Ist die SPÖ noch zu retten? Für die Art der Ankündigung seines Rückzugs und der Bekanntgabe seiner Bewerbung als EU-Spitzenkandidat musste sich Ex-Kanzler und SPÖ-Parteichef Christian Kern inzwischen sogar öffentlich entschuldigen. Bei einem verschobenen Bundesparteitag Ende November soll Kerns Nachfolger an der Parteispitze gewählt werden. Wer kann die Partei in eine erfolgreiche Zukunft führen? Und wie muss sich die Sozialdemokratie positionieren? Darüber diskutieren Michael Schickhofer, stv. Bundesparteivorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter, SPÖ, Julia Herr, Vorsitzende Sozialistische Jugend Österreich, Karl Schlögl, ehem. Innenminister, SPÖ, Kathrin Stainer-Hämmerle, Politikwissenschafterin, Andreas Koller, Salzburger Nachrichten. Bis 23.05, ORF 2

22.30 RAUCHENDE COLTS

Django Unchained (USA 2012, Quentin Tarantino) Es ist 1858. Im tiefen Süden der USA lebt Django Freeman (Jamie Foxx) als Sklave, der von seiner Frau Broomhilda (Kerry Washington) getrennt wurde. Dr. King Schultz (Christoph Waltz), Zahnarzt aus Düsseldorf, arbeitet seit einiger Zeit als Kopfgeldjäger. Um die Verbrecherbande Brittle Brothers zu erwischen, befreit er Django, der ihm helfen soll. Typischer Tarantino mit einigen Längen. Großartige Performance von Sklavenhalter Leonardo DiCaprio, der eine Verletzung beim Dreh spontan einbaute und mit Eigenblut arbeitete. Oscars für Christoph Waltz und Quentin Tarantino (Drehbuch). Bis 1.05, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Herbstgold (D 2010, Jan Tenhaven) Leichtathleten, die sich auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten. Ihre größte Herausforderung ist das Alter: Die potenziellen Weltmeister sind zwischen 80 und 100 Jahre alt. Bis 0.40, ORF 2

23.35 KUBAKRISE

Thirteen Days (USA 2000, Roger Donaldson) Roger Donaldsons spannendes, genau gezeichnetes Politdrama entwirft die Chronologie jener kritischen 13 Tage der Kuba-Krise aus der Insiderperspektive, aus dem Machtzentrum der westlichen Hemisphäre. JFK (Bruce Greenwood) und sein Berater (Kevin Costner) treffen Entscheidungen, von denen man heute meint, dass es die richtigen waren.

Bis 1.50, SWR