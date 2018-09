Das Eichsfeld schmeckt nach Natur

Thüringens Landküche ist bunt. Im Grunde ist die Küchenphilosophie aber regional sehr ähnlich. Der Spirit: Die Zutaten verarbeiten, die in der Gegend heimisch sind. Vom Kraut bis zum Fleisch. Die Landgasthäuser im Nordwesten des Bundeslandes setzen immer mehr auf Slow- und Soulfood.

Das Eichsfeld punktet nicht mit lebendigen Metropolen. Die Region im Nordwesten Thüringens ist auch nicht für seinen Reichtum an Modern Art oder Avantgardetheatern berühmt. Das Eichsfeld kann aber etwas, das auf der Sehnsuchtsskala vieler Menschen sehr weit oben liegt: Naturentspannen.

Landgasthöfe spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Der "Alte Bahnhof" mit dem zwanglosen Biergarten bei Mühlhausen etwa. Oder "Hof Sickenberg", wo die Beerenplantagen direkt vor dem Haus wachsen. Hier muss niemand, hier ist man einfach. Die Küche der zum Großteil mitten in der Natur liegenden Häuser ist bodenständig, die Zutaten kommen vom befreundeten Fleischer oder direkt aus dem eigenen Anbau. "Im Eichsfeld ist der Bezug zur Natur und Lebensmitteln vielfach erhalten geblieben und selbstverständlich", sagt Martin Röhrig, Chef des Landgasthauses Klausenhofs in Bornhagen.

Er kennt die Geheimnisse der hiesigen Küche. Was es braucht, damit die luftgetrocknete Wurst so schmeckt, wie sie eben nur hier schmeckt. Wo Röhrig arbeitet, ist für andere Urlaubsidyll wie im Reisekatalog. Gute, ehrliche Kulinarik, in Ruhe gelassene Natur. Was braucht es da mehr?

