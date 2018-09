Millionenschaden: Untreueverdacht an Wiener Schule

In der Versuchsanstalt des TGM sollen Lehrkräfte Millionen abgezweigt haben

Lehrkräfte sollen jahrelang für dieselbe Leistung doppelt kassiert und damit der Republik einen Schaden von mindestens 1,8 Millionen Euro verursacht haben: Das ist der zentrale Vorwurf an Bedienstete der Versuchsanstalt an der Schule TGM in Wien-Brigittenau, um den sich nun die Staatsanwaltschaft kümmern muss. 41 Verdächtige sollen in die rechtswidrige Verwendung von Geldern an der Versuchsanstalt verwickelt gewesen sein. Der Leiter der Versuchsanstalt, der zugleich auch Direktor des TGM ist, wurde inzwischen suspendiert, das Bildungsministerium hat eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts auf Untreue an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt.

Testat gegen Geld

Zu den Vorwürfen im Detail: Die Versuchsanstalt des TGM ist nicht nur für die Schüler da, Lehrende in den Bereichen Kunststofftechnik oder Bauphysik erbringen hier auch Leistungen für die Privatwirtschaft. Betriebe können hier prüfen lassen, ob ihre Erzeugnisse den gesetzlichen Normen entsprechen, und können sich das per Testat bescheinigen lassen. Für die Testate verlangt die Versuchsanstalt Geld. Dieses Geld fließt in die Versuchsanstalt zurück, Gehälter und Betriebskosten werden daraus bezahlt. So weit, so rechtens.

Auch die Bediensteten können laut Gesetz einen Teil des Geldes bekommen. Aber nur dann, wenn das vertraglich geregelt ist und die Leistungen nicht schon durch das Lehrergehalt abgedeckt sind. Beides war an der TGM-Versuchsanstalt nicht der Fall. Die Betreffenden haben laut den Vorwürfen also doppelt kassiert, und zwar in Form von sogenannten Taxen, für die es im Gesetz laut Finanzprokuratur keine Grundlage gibt. 107 Bedienstete konnten sich laut Angaben des Ministeriums über dieses Zubrot freuen – dass trotzdem nur 41 Personen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurden, erklärt Andreas Berger, Leiter der Internen Revision im Bildungsministerium, damit, dass den anderen keine Doppelbezahlung nachgewiesen werden konnte.

Schaden wohl weit größer

Der Schaden wird derzeit mit mindestens 1,8 Millionen Euro beziffert, er könnte aber um einiges höher sein: Die Finanzprüfung des Bildungsministeriums hat nämlich nur die vergangenen drei Jahre untersucht. Wäre die Praxis schon seit sechs Jahren im Gange, dann wäre der Schaden also mindestens doppelt so hoch.

Dass das Geldabzweigen am TGM schon länger als drei Jahre Usus sein dürfte, bestätigte indirekt auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Freitag: Die Wahrscheinlichkeit, dass die rechtswidrige Praxis erst vor drei Jahren begonnen habe, sei gering, so Faßmann. Nun wird geprüft, ob neben dem TGM auch andere Versuchsanstalten ähnliche Praktiken etabliert haben: Erst am Freitag wurden die Leiter der 18 anderen Versuchsanstalten informiert, dass sie ihr Rechnungswesen für die Interne Revision öffnen müssen. Sollten sich auch dort Vorwürfe erhärten, wäre der Schaden noch weit größer. (Maria Sterkl, 21.9.2018)