Barca setzt auf Dembele als kongenialen Messi-Partner

Franzose traf schon öfter als in gesamter Premierensaison – Tabellenführer empfängt Girona, Verfolger Real gegen Espanyol

Barcelona/Madrid – Spaniens Fußball-Schwergewichte FC Barcelona und Real Madrid wollen den Schwung aus ihren gelungenen Starts in der Champions League auch in die heimische Liga mitnehmen. Das Duo hat sich bereits nach vier Runden leicht von der Konkurrenz abgesetzt. Barca führt zwei Punkten vor dem Erzrivalen und empfängt am Sonntagabend (20.45 Uhr) den katalanischen Konkurrenten Girona.

Neben Lionel Messi, dem nach seinem Triplepack in der Champions League gegen PSV Eindhoven (4:0) die Schlagzeilen gehörten, überzeugte bisher vor allem Ousmane Dembele. Der 21-jährige Franzose, für mit Bonuszahlungen mittlerweile rund 120 Mio. Euro im Vorsommer von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt, hat mit fünf Toren in sechs Pflichtspielen bereits seine Ausbeute der vergangenen Saison übertroffen.

"Dembele macht sich gut und schießt wichtige Tore, aber das kommt von harter Arbeit", betonte Barca-Trainer Ernesto Valverde. "Er ist jetzt kontinuierlich im Team, das hilft ihm, aber er hat sich das verdient. Er ist ein Spieler, der den Gegner aus der Balance bringen kann." Nicht zuletzt mit seinem Tempo. Auch für Girona, im Vorjahr im Camp Nou mit 1:6 unter die Räder gekommen, wird es schwer haben. "Dembele besser als Neymar", schrieb die katalanische Zeitung "Sport" am Freitag bereits auf ihrer Titelseite.

Real Madrid hatte vor dem Champions-League-Start gegen AS Roma (3:0) in der Liga mit einem 1:1 bei Athletic Bilbao erstmals Punkte abgegeben. Am Samstag (20.45 Uhr) will der Rekordmeister zu Hause gegen Espanyol Barcelona auf die Siegerstraße zurückkehren. Tränen weint man Cristiano Ronaldo in Madrid mittlerweile nicht mehr nach. Real setzt auf sein Vorzeige-Mittelfeld mit Luka Modric, Toni Kroos und Casemiro. "Wenn dieses Mittelfeld funktionierst, ist Madrid eine Maschine", meinte die Sportzeitung "Marca". (APA; 21.9.2018)