Agüero verlängert bei Manchester City bis 2021

Der 30-jährige Argentinier spielt seit 2011 für die Citizens

Manchester – Sergio Agüero hat seinen Vertrag bei Manchester City bis 2021 verlängert. "Ich bin hier äußerst glücklich. Meine Idee war es, zehn Jahre zu bleiben. Das war der Hauptgrund dafür, hier zu unterschreiben", sagte der 30 Jahre alte Argentinier.

Agüero war 2011 von Atletico Madrid nach Manchester gewechselt und gewann seither dreimal die Meisterschaft. Mit 204 Treffern ist er der Rekordtorjäger des Klubs, sein wohl wichtigstes Tor erzielte er am letzten Spieltag der Saison 2011/12 in der Nachspielzeit gegen die Queens Park Rangers (3:2), was City den Titel sicherte. (sid, 21.9.2018)