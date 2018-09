"Ha(u)te Couture": Diesel will Hass tragbar machen

Kampagne der Agentur "Publicis Italia" will eine Gegenposition zum Hass im Netz bieten

Das Modelabel Diesel verbreitet in seiner neuen Kampagne Hass. Die Models auf den Sujets tragen Pullover mit "Notcool anymore", "Imposter" oder "Fuck you". Was auf den ersten Blick befremdlich wirkt, hat einen positiven Hintergedanken: Negative Kommentare und Hasspostings treiben viele User dazu, sich zurückzuziehen, zu verstecken und schlecht zu fühlen. Das Modelabel will mit der Kampagne "Ha(u)te Couture" mit dem Slogan "The more hate you wear the less you care" gegen diese Entwicklung ankämpfen. "Je mehr Hass wir öffentlich machen und je mehr wir ihn mit Ironie und Respektlosigkeit begegnen, desto weniger kann er uns verletzen", erklärt Diesel in einer Aussendung.

Stars tragen Hasskommentare

Das Kernstück der Kampagne ist eine Videoreihe mit Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Bria Vinaite, Tommy Dorfman, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Barbie Ferreira, Yoo Ah-In und Jonathan Bellini. Die "polarisierenden Persönlichkeiten" tanzen zu dem Song "I wanna be loved by You" in den für sie entworfenen Kleidungsstücken – Bella Thorne trägt ein Shirt mit "Slut", Tommy Dorfmann eine Jacke mit "Faggot". Das wird auf den sozialen Medien verbreitet – "dort, wo der Online-Hass geboren wird".

Das Modelabel reagiert damit auch auf die Kritik, die es selbst erhält. "Diesel is Dead" und "Diesel is not cool anymore" sind Kommentare, die User über das Unternehmen posten.

Die Kampagne wurde von der Agentur "Publicis Italia" kreiert. Die Produktion dauerte mehr als ein Jahr und ist laut Diesel Teil des Marketing Plans, "rigide" Mode-Konventionen zu überwerfen."Publicis Italy" war bereits für mehrere Diesel-Kampagnen zuständig, unter anderem für "Deisel – Go with the Fake" oder "Diesel x Mustafa's Gemüse Kebab", eine Kooperation mit einem beliebten Kebabstand in Berlin. (red, 21.9.2018)