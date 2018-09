Die Band Kiss geht noch ein letztes Mal auf Welttournee

"End of the Road – One last Kiss" wird die Show sinnfällig heißen

Wien – Die Band Kiss bewegt sich aufs "End of the Road" zu: eine gleichnamige Welttournee soll die letzte der Rocker werden, wie sie jetzt angekündigt haben. Die Show soll die "explosivste und größte" der Gruppe bisher werden.

Altbewährt werden neben den geschminkten Gesichtern aber auch die Hits sein.

kissvevo

Seit den 1970ern hat die von Paul Stanley und Gene Simmons gegründete Gruppe mit Nummern wie "I Was Made For Lovin' You" etwa 100 Millionen Alben verkauft. Genaue Termine stehen noch aus. (red, 21.9.2018)