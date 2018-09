Uber will angeblich Essenslieferdienst Deliveroo übernehmen

Der Essenslieferdienst beliefert Kunden in zwölf Ländern

San Francisco – Der Fahrdienstvermittler Uber ist laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg interessiert am Kauf des britischen Essenslieferdienstes Deliveroo. Uber sei in "vorbereitenden Gesprächen" über den Kauf des Start-ups für "mehrere Milliarden Dollar", berichtete Bloomberg am Donnerstag. Demnach ist Deliveroo rund zwei Milliarden Dollar (1,70 Milliarden Euro) wert. Uber wollte den Bericht nicht kommentieren.

Deliveroo war 2013 in London gegründet worden. Mittlerweile gibt es den Lieferdienst in zwölf Ländern. 35.000 Fahrradkuriere arbeiten für das Unternehmen.

Uber strebt den Börsengang im kommenden Jahr an. Der Fahrdienstvermittler hatte im August eine Investitionsoffensive angekündigt und will demnach viel Geld auch in seinen eigenen Essenslieferdienst Uber Eats stecken. Damit ist Uber bereits in einigen Städten in Europa, in Nahost und in Indien vertreten. (APA, 21.9.2018)