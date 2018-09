Partys am Wochenende: Von Club zu Club beamen wäre diesen Freitag angesagt

Es ist richtig viel los: Besonders in Wien sollte man vielleicht auf mehreren Hochzeiten tanzen

Freitag

Das Von-Club-zu-Club-Beamen möglich zu machen ist nicht die oberste Priorität der Wissenschaft. Gut wäre Teleportation am Freitag trotzdem, denn es ist so viel los. Hip-Hop-Freunde werden sich wohl für die Reihe On Fleek entscheiden, die den Club Titanic wieder einmal in Ausnahmezustand versetzen wird. Hip-Hop und basslastige Elektronik gehen heute aber auch gut in Graz. Die lässige Spinelly legt dort im Forum Stadtpark auf. Experimentierer haben die Wahl zwischen anspruchsvoller Clubmusik im Wiener Rhiz bei In Dada Social, die wy_me aus Bratislava eingeladen haben, und Smallforms im Chateau Rouge. Dort gibt es Turntablism und Theremin. Außerdem begeht das experimentierfreudige AU das ganze Wochenende lang seine Sechster-Geburtstag-Woche.

Das Wiener Elektronik-Label Belly Dance Services feiert im Celeste nicht nur die EP-Release des heimischen Duos Hanzo & Yaman, auch der argentinische Produzent Thomass Jackson, wohnhaft in Mexiko, bringt seine außergewöhnliche Nu-Disco-Interpretation ins Celeste. Techno-Veteran DJ Hell wird für Fegefeuer in der Pratersauna sorgen, berlinig wird es auch im Horst mit bekannten Namen wie dem Deep-House-Duo Tiefschwarz. Jungle, 2 Step oder UK Garage gibt es in der Grellen Forelle, hektikfreies Kontrastprogramm – Downtempo – dagegen bei Heimlich ins Tarab in der Arena. Raver fahren überhaupt zum Böllerbauer nach Haag, wo es von House bis zu Frenchcore alle Stückerln spielt – mit Freiluft-Option.

Samstag

Wer am Samstag überhaupt noch kann, hat im Fluc die Option, zwei Fliegen mit einer regenbogenfarbigen Klappe zu schlagen. Oben tummeln sich Sisters zwischen den verschiedenen Genres. Die junge heimische Rapperin und Sängerin KeKe schaut für eine ihrer energiegeladenen Live-Performances vorbei. Unten sind die queeren Party-Pioniere von Malefiz am Poppen – Hits und beste Stimmung sind dabei garantiert. Zum dritten und letzten Mal findet die Electronic-Beats-Reihe Crowd & Rüben im Schloss Schöngrabern in Unterwaltersdorf statt. Das Elektronikduo Bicep spielt ein DJ-Set, für das man schon mal mit dem Shuttle-Service fahren kann. Teleportation geht halt nicht. (Amira Ben Saoud, 21.9.2018)