Alles Alexa: Amazon stellt neue Echos und smartes Zubehör vor

Neuer Echo Dot mit besserem Sound und neuem Design – Echo Input macht jeden Lautsprecher "smart"

Wie viel ein Jahr doch ändern kann: Als Amazon vergangenen September seine neueste Generation an smarten Lautsprechern präsentierte, war man noch uneingeschränkter Marktführer. Zwölf Monate später hat sich die Lage signifikant gedreht. Google verkauft mittlerweile mehr seiner "Homes" als Amazon "Echos", wie aktuelle Zahlen zeigen. Das will der Online-Händler natürlich nicht auf sich sitzen lassen, immerhin geht es hier um eine rasch wachsende Sparte, in der es in den kommenden Jahren noch einiges zu holen geben wird. Laut Global Market Insights sollen im Jahre 2024 bereits 30 Milliarden Dollar mit smarten Lautsprechern eingenommen werden. Amazon will nun also mit neuer Hardware die Absätze wieder frisch ankurbeln und das Motto dabei scheint zu sein: Alles soll "smart" werden.

Echo Dot

Amazons erfolgreichster smarter Lautsprecher ist aktuellen Zahlen zufolge ganz klar der Echo Dot. Das darf auch nicht verwundern, ist er doch auch mit Abstand der billigste. Nun gibt es die mittlerweile dritte Hardwaregeneration, die vor allem eines verspricht: Besseren Sound. Der neue Echo Dot soll also nicht nur lauter als sein direkter Vorgänger sein, sondern dabei auch besser klingen. Zudem wurde die Hülle neu gestaltet und ist nun aus Stoff gehalten, hier werden Erinnerungen an Googles Home Mini wach. An Farbvarianten will Amazon Anthrazit, Hellgrau und Sandstein anbieten, der Preis liegt bei 49,99 Euro.

Echo Input

Amazons Ambitionen enden aber nicht bei diesen Kernprodukten: So stellt man auch gleich einiges Zubehör rund um den Echo vor. So kann etwa mit dem Echo Input jeder gängige Lautsprecher "smart" gemacht werden. Das nur 12,5mm Device verfügt dazu über vier Mikrofone, die Anbindung an einen Lautsprecher erfolgt wahlweise über 3,5mm-Klinkenkabel oder via Bluetooth. Der Echo Input soll für 34,99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß zu haben sein. Zusätzlich soll er auch im Rahmen von Partnerschaften mit den Lautsprechern anderer Hersteller ausgeliefert werden.

Echo Sub

So beliebt Amazons Echo-Reihe auch sein mag, für eines ist sie nicht bekannt: Wirklich kräftigen Sound. Das will das Unternehmen nun mit dem Echo Sub ändern. Dabei handelt es sich um einen smarten Subwoofer, der im Verbund mit zwei normalen Echos ein 2.1-Stereosystem bilden kann. Aber auch die Kombination mit einem einzelnen anderen Echo ist möglich. Der Sound wird drahtlos zwischen allen Geräten abgeglichen, an zusätzlichem Bassvolumen verspricht der Echo Sub 100 Watt. Der Preis liegt hier bei 129,99 Euro. Die Möglichkeit mehrere Echos für Stereoklang zu kombinieren soll zudem für alle bestehenden Geräte als Softwareupdate nachgereicht werden.

Keine Skills mehr

Parallel dazu arbeitet Amazon aber auch an der Verbesserung der Software: Mehr als 50.000 sogenannter Skills gibt es mittlerweile für Alexa. Über diese kann die Funktionalität des Sprachassistenten erweitert werden, auf diesem Weg wird also die Anbindung an Drittservices abgewickelt. Und doch will sich Amazon nun von diesem System verabschieden: Das Skill-System in seiner derzeitigen Art soll eingestellt werden, heißt es von dem Unternehmen. Der Grund dafür ist allerdings durchaus nachvollziehbar: Bei einer solchen Fülle an verfügbaren Skills ist es für Nutzer längst extrem mühsam geworden, das Angebot zu durchforsten, und einzelne Dienste zu aktivieren.

In Zukunft soll die Einbindung von Drittservices also smarter werden, indem Alexa die passenden Dienste automatisch aufspürt. Dabei sollen auch die persönlichen Vorlieben der Nutzer in Betracht gezogen werden, so dass dann etwa automatisch der passende Fahrtendienst gerufen wird, wenn man ein Auto zum Flughafen anfordert – also ohne dass die Nutzer den jeweiligen Namen sagen müssen. Ein weiteres Ziel dabei ist es, die Konversationen mit Alexa "natürlicher" zu machen. Bisher führt gerade das Skill-System dazu, dass hier ein sehr formelles Befehlsystem entsteht. Unklar bleibt dabei allerdings, wann diese Umstellung erfolgt, laut Amazon befindet sich das Ganze noch in einer frühen Entwicklungsphase. (Andreas Proschofsky aus Seattle, 20.9.2018)

Anmerkung: Der Launch-Event ist derzeit noch im Gange, der Artikel wird währenddessen laufend aktualisiert.

