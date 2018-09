Samsung folgt Huawei: Galaxy A7 (2018) kommt mit Triple-Kamera

Erlaubt nachträglich veränderbare Tiefenunschärfe – ab Ende Oktober im Handel

Nach dem die Flaggschiffreihen Galaxy S und Note heuer schon mit einem neuen Modell bedacht wurden, rüstet der koreanische Elektronikriese Samsung nun auch seine Mittelklasse nach. Dabei folgt man einem kürzlich abgegebenen Versprechen, neue Features nicht nur auf Premiumgeräten debütieren zu lassen.

Das erste Resultat zeigt sich im nun vorgestellten Galaxy A7 (2018). Samsung wandelt dabei auf den Spuren von Huaweis P20 Pro und spendiert dem Handy eine Dreifachkamera auf der Rückseite.

foto: samsung Das Galaxy A7 (2018).

Drei Kameras

Für die mittlerweile vierte Iteration des Modells ist es eine sehr sichtbare Aufwertung. Denn der Vorgänger aus 2017 war noch mit einer einzelnen Kamera bestückt. Das Sensor-Trio besteht aus einem 24-Megapixel-Modul mit hoher Lichtstärke (f/1.7), einer Weitwinkelkamera mit 120-Grad-Sichtfeld mit acht Megapixel sowie einem 5-Megapixel-Sensor, der vor allem für Tiefenmessung zuständig sein soll.

Diese Konstruktion soll die üblichen Vorteile bringen. Durch mehr Bildinformationen sollen Fotos generell schöner werden. Dazu sollen sich live und nachträglich veränderbare Tiefenunschärfe-Effekte erzielen lassen. Zudem gibt es eine von der KI Bixby gestützte Szenenerkennung. Der intelligente Helfer soll außerdem Informationen über Motive und die Umgebung über das Kamerabild legen. Die Frontkamera bietet einen 24-MP-Sensor mit eigenem LED-Blitz auf.

Zwei SIM-Karten plus Speicherkarte verwendbar

Als Bildschirm kommt ein Super-AMOLED-Panel mit "Full HD+"-Auflösung (2.220 x 1.080 Pixel) zum Einsatz, die Diagonale wird mit sechs Zoll beziffert. Darunter werkt ein nicht näher genannter Octacore-Prozessor in Tandem mit vier oder sechs GB RAM. Es gibt 64 oder 128 GB internen Speicher. Eine Erweiterung ist mittels microSD-Karte um bis zu 512 GB möglich – das gilt auch für die "Duos"-Ausgabe des Handys, das zwei SIM-Karten unterstützt.

Das Android-Handy unterstützt Dolby Atmos. An Bord sind auch NFC sowie ein seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner.



In den Handel kommen soll das Galaxy A7 (2018) in Blau, Schwarz und Gold. Verfügbar ist es ab Ende September um 349 Euro.

Nächster Event am 11. Oktober

Gleichzeitig verdichten sich auch Hinweise darauf, dass Samsung bald das angekündigte Handy mit faltbarem Display präsentieren wird, dessen Name mit "Galaxy X" kolportiert wird. Denn die Vorstellung des A7 nutzte man, um auf ein Event am 11. Oktober hinzuweisen, auf dem man "ein neues Mitglied in der Galaxy-Familie begrüßen" wird. (gpi, 20.09.2018)