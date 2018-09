Grüne reden über ihre und Österreichs Zukunft

Partei lädt in Wien zum Zukunftskongress. Mehr als 500 Interessierte werden erwartet –Personalia stehen nicht auf der Tagesordnung

Wien – Die Grünen laden am Samstag zum Zukunftskongress in Wien ein. Die aus dem Nationalrat ausgeschiedene Partei berät, wie es weitergehen soll. Laut Grünen haben mehr als 500 Interessierte ihr Kommen in das "Coloseum" im 21. Wiener Gemeindebezirk zugesagt. Es geht dabei vor allem um inhaltliche Festlegungen. "Wir wollen die Fragen radikaler stellen und auch die Antworten radikaler geben", erklärte Bundessprecher Werner Kogler vorab in einer Video-Botschaft. Es gehe um die "großen Zukunftsfragen, wie Klimakrise, Energie, Verkehr und Agrarwesen".

Themen sollen auch die Forderung nach einer Änderung des Wirtschaftssystems – Stichwort Digitalisierung – und der Kampf für soziale Gerechtigkeit sein. Kogler wird am Nachmittag der Hauptredner sein. Gäste bei dem Event werden die deutsche EU-Abgeordnete Ska Keller sowie Rósa Björk Brynjólfsdóttir von den Grünen Island sein.

Eines steht nicht auf der Tagesordnung: der Punkt Personalia. Beim Bundeskongress im November sollen dann jene Personen gewählt werden, die die Grünen zurück ins Parlament bringen sollen. (red, 22.9.2018)