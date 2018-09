Welche Linke und welcher Islam, Herr Schirmbeck?

Samuel Schirmbeck spricht heikle Themen und Problemzonen an – denn tatsächlich gibt es Gruppen unter den Muslimen und muslimische Staaten, in denen Frauen unterdrückt, Homosexuelle verfolgt und Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten werden, missbrauchen einzelne muslimische Gruppen die liberalen Grundfreiheiten, um ihre Ideologie der Unfreiheit zu verbreiten; und tatsächlich gibt es in der Linken auch Gruppen, die in "repressiver Toleranz" ihre Augen vor fundamentalistischer Machtanwendung verschließen und Zwangsverschleierung "neoorientalistisch" als blühende Diversität verkennen.

Max Preglau (Jg. 1951) ist Professor für Soziologie i. R. an der Uni Innsbruck und lehrt und forscht unter anderem zum Thema Migration und Geschlecht. 2006/07 war er Joseph Schumpeter Fellow am Weatherhead Center for International Affairs der Harvard University, 2011 Distinguished Austrian Visiting Chair Professor am The Europe Center des Freeman Spogli Institute for International Studies an der Stanford University und 2015 Fulbright-Botstiber Visiting Professor for Austrian-American Studies an der University of Texas in Austin.

Weiterlesen:

Kommentar der anderen: Der fatale Umgang der Linken mit dem Islam