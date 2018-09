Staatspreis Architektur für Post am Rochus und M eins Mittersill

fotos: lukas schaller

Alle zwei Jahre verleiht das Wirtschaftsministerium den Staatspreis Architektur mit jeweils unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Am Mittwoch war es wieder so weit: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) zeichnete mehrere Projekte in den Kategorien "Handel" und "Verwaltung" aus.

In der Kategorie "Verwaltung" ging der Staatspreis an die Post am Rochus in Wien, geplant durch die Architekturbüros Schenker Salvi Weber und feld72. Errichtet wurde das Gebäude von der Post AG, es beherbergt neben einem Einkaufszentrum in den unteren Geschoßen hauptsächlich die Büroflächen der Konzernzentrale.

Die Jury hob laut Aussendung als positiv hervor, dass sich das Unternehmen für einen innerstädtischen Standort entschieden hat, und außerdem auch für den Erhalt von Teilen der vorhandenen Bausubstanz. "Überzeugt hat auch das sehr schlüssige Konzept der Integration von Kunst, welches mit dem Gebäude eine gelungene Symbiose eingeht", heißt es in der Begründung.