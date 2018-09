Alexandra Stanić leitet ab Oktober "Vice" in Österreich

Die ehemalige "Biber"-Reporterin will mit ihrem Team "die heimische Medienlandschaft weiterhin aufmischen"

Ab Oktober wird Alexandra Stanić VICE.com in Österreich führen. Unter der Leitung von Laura Himmelreich, Chefredakteurin von VICE in der DACH-Region, soll Alexandra Stanić den Neustart von VICE in Österreich maßgeblich prägen und inhaltlich die Marke weiter voranbringen.

Alexandra Stanić war zuletzt Chefreporterin bem Stadtdmagazin "Biber" und hat dort die Lehrredaktion für Jungjournalisten und Jungjournalistinnen geleitet. Außerdem war sie zuständig für Journalismus- und Kommunikationskurse, konzipiert für geflohene Medienschaffende aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und dem Irak. Sie ist Fotografin und hat feministische Fotoprojekte ins Leben gerufen, die sich mit Tabuthemen wie der Menstruation und psychischen Erkrankungen auseinandersetzen.

"Weiterhin aufmischen"

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Alexandra diese wichtige Position so schnell und vor allem so hochkarätig besetzen konnten", sagt Laura Himmelreich, Chefredakteurin von VICE in der DACH-Region. Alexandra Stanić hat viel vor: "VICE Österreich wird die heimische Medienlandschaft weiterhin aufmischen: Wir werden provozieren, kritisieren und unsere Leser und Leserinnen dazu anregen, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen – ohne dabei überheblich zu sein."

Neben Alexandra Stanić starten beim österreichischen Team Christoph Benkeser und Magdalena Berger. Benkeser wird für denlokalen Musik-Ableger "Noisey" als Redakteur arbeiten. Er arbeitete bereits für das skug Magazin und Groove, ebenso verantwortete Christoph Benkeser bei Radio Orange 94.0 eine Sendung. Magdalena Berger wird als Staff Writerin bei VICE.com anfangen, sie konnte bereits Erfahrungen bei Datum, ze.tt und der Tagespresse sammeln.

Gesamte Redaktion ging

"Vice" Österreich musste eine vollkommen neue Redaktion suchen. Ende August kehrten acht Mitarbeiter dem Lifestyleportal den Rücken. Unter den Abgängen warenetwa "Vice"-Chefredakteur Markus Lust, Vizechefredakteurin Hanna Herbst, die zunächst noch in Bildungskarenz geht, und Managing Editor Verena Bogner. Der Grund war nach STANDARD-Infos die neue Struktur, die beim Österreich-Ableger des internationalen Portals implementiert wird. (red., 20.09.2018)