Cary Fukunaga wird nächster James-Bond-Regisseur

London/Hollywood – Der US-Regisseur Cary Fukunaga (41) wird den nächsten James-Bond-Film inszenieren. Das haben die Produzenten am Donnerstag bekanntgegeben. Drehbeginn ist am 4. März 2019, der Filmstart ist für den 14. Februar 2020 geplant.

Bekannt wurde Fukunaga durch die TV-Serie "True Detective" sowie den Streifen "Beasts of No Nation". Er ersetzt in der Bond-Reihe den Briten Danny Boyle, der die Regie wegen künstlerischer Differenzen zurückgelegt hatte. (APA, 20.9.2018)