Falsche Entscheidung: Rot für weinenden Ronaldo sorgt für Kritik

Zweifelhafte rote Karte bringt ersten Champions League-Auschluss für CR7: "Ziemlich normaler Zweikampf"

Passiert ist es in der 29. Minute im Spiel zwischen Juventus Turin und Valencia. Cristiano Ronaldo im Laufduell, sein Gegenspieler geht zu Boden, CR7 bückt sich – wischt Richtung Kopf. Und wird vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych ausgeschlossen?

Zurecht sagen die einen, zu Unrecht die anderen. Einerseits hat die Hand auf dem Kopf oder im Gesicht des Gegners nichts verloren – andererseits kann beim "Tätschler" oder "Wischer" Ronaldos wohl nur schwer von einer Tätlichkeit gesprochen werden.

Cristiano Ronaldo ist nicht gerade als unfairer Fußballer bekannt.

In 762 Spielen seiner Profikarriere sammelte der Portugiese nur zehn Rote Karten, vier davon waren Gelb-Rot. In der Champions League kam CR7 in 153 Partien ohne Platzverweis aus.

An den Haaren (herbei)gezogen?

Torrichter Marco Fritz sieht, dass "Ronaldo ihn an den Haaren zieht", wie man von den Lippen Fritz' lesen kann, und Haupt-Schiedsrichter Dr. Felix Brych schließt Ronaldo aus.

"So wie ich das gesehen habe, war es ein ziemlich normaler Zweikampf. Murillo hat seine Hände an Ronaldo angelegt und er hat reagiert. Aber diese Dinge passieren und wir müssen stärker als jeder und alles sein", sagte Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci bei "Sky Sport Italia". Auch Kevin-Prince Boateng, der aktuell bei Sassuolo in der Serie A kickt, sah keine Tätlichkeit.

Trainer Massimiliano Allegri bemängelte nach dem Abpfiff, dass der Videobeweis den Platzverweis hätte verhindern können. "Ich kann nur sagen, dass der Videoassistent dem Schiedsrichter hätte helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen", sagte der Italiener: "Das ist sehr enttäuschend. Wir hätten deshalb fast verloren, und Ronaldo wird uns im nächsten Spiel fehlen." (red, 20.9.2018)