"Resident Evil 2": Story-Trailer zeigt neue Ada Wong und Zombie-Hunde

Capcom gibt frische Einblicke ins Hochglanz-Remake

Capcom hat im Rahmend er Tokyo Game Show einen Story-Trailer zur Neuauflage von Resident Evil 2 veröffentlicht, der Einblicke in die Verschwörungsgeschichte und weitere Charaktere gibt. So sieht man darin unter anderem die neuinterpretierte Spionin Ada Wong. Die Entwickler haben sich hier unter anderem für ein neues, realistischeres Outfit entschieden. Das rote Kleid und die Stöckelschuhe wurden gegen einen beigen Trenchcoat getauscht.

resident evil Der Story-Trailer zu Resident Evil 2.

Fast alles neu

Das Remake von Resident Evil 2 verfolgt wie das Original zwei Erzählstränge und lässt Spieler in die Rollen von Leon und Claire schlüpfen. Wie sich deren Höllentripp nicht nur grafisch vom Original unterscheidet, zeigten bereits vorangegangene Gameplay-Ausschnitte. So dürfen sich Spieler unter anderem auf deutlich mehr Bewegungsfreiheit freuen. Das Spiel erscheint am 25. Jänner 2019 für PC, PS4 und Xbox One. (red, 20.9.2018)