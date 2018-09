US-Baseballteam trägt Trikots mit Blindenschrift

Die Baltimore Orioles sorgten in der nordamerikanischen Baseball-Liga für eine weltweit einzigartige Aktion

Baltimore – Die Baltimore Orioles aus der Major League Baseball (MLB) sind in Trikots mit Blindenschrift aufgelaufen und haben damit für eine Weltpremiere gesorgt. Nach Angaben der US-Franchise hat solche Shirts zuvor kein anderes Team im Profisport getragen.

Anlass der Aktion war, dass der amerikanische Blinden- und Sehbehindertenverband (National Federation for the Blind/NFB) vor 40 Jahren sein Hauptquartier nach Baltimore verlegt hatte. Der Teamname auf der Vorderseite und die Spielernamen auf dem Rücken waren in Brailleschrift aufgebracht. Diese besteht aus Punktmustern. An die Fans wurden Alphabetkarten verteilt. (sid, 20.9.2018)