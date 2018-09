Skulpturen mit Sexszenen versetzen Valencia in Aufruhr

Konservative sehen das Kindeswohl durch die Kunstwerke bedroht

Valencia – In Valencia sorgen Skulpturen mit eindeutigen Sexszenen an einer Hafenpromenade für Aufruhr. Die Ausstellung im öffentlichen Raum mit Figuren, die "Masturbation, Genitalien und verschiedene Sexpraktiken" zeigen, verstoße möglicherweise gegen das spanische Gesetz zum Schutz von Minderjährigen, erklärte das konservative Familienforum.

Der 74-jährige Künstler Antoni Miró wies die Kritik zurück und hob hervor, dass griechische Vasen mit erotischen Szenen in Schwarz und Weiß die Vorlage für seine Kunstwerke bildeten. Viele Menschen würden seine Werke als "normal" ansehen, sagt Miró zu spanischen Medien. Die Skulpturen schockierten weniger die Kinder als vielmehr "rückständige" Eltern.

Die Kunstwerke an der Hafenpromenade der Mittelmeerstadt sollen einen Vorgeschmack auf eine Ausstellung geben, die in einem neuen Kulturzentrum in der Nähe demnächst gezeigt werden soll. (APA, 20.9.2018)