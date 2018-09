Burgenland: Weinwanderung am Golser Wagram

Beschwingt übern Heideboden: Eine Wanderung zum Wein am Neusiedler See

Fast 90 Weinbaubetriebe im Vollerwerb machen Gols zu einer der größten Weinbaugemeinden in Österreich. Dementsprechend hoch ist die Dichte an Topwinzerinnen und -winzern. Wer eine Wanderung durch die Weinberge zu einigen dieser Betriebe unternehmen will, startet am besten vom Bahnhof Mönchhof-Halbturn.

Schon nach wenigen Metern hat man Gelegenheit, das Freilichtmuseum in Mönchhof zu besuchen. Mit seinen 35 Häusern bietet es Einblick in das Leben der Bauern am Heideboden ab dem späten 19. Jahrhundert. Für Kulturinteressierte empfiehlt sich zudem der Abstecher zum Schloss Halbturn, dem bedeutendsten Barockbau des Burgenlands, der dem Kaiserhaus als Jagd- und Sommerresidenz diente.

Kraftvolle und dichte Weine

Die Wanderung verläuft entlang des Golser Wagrams. Diese 30 Meter hohe Stufe zwischen der Parndorfer Platte oben und dem sogenannten Heideboden unten hat sich nach der letzten Eiszeit gebildet. Im heißen pannonischen Klima gedeihen hier kraftvolle und dichte Weine, der Neusiedlersee ist dabei ein wichtiger Temperaturregulator.

Wie man an den vielen Windrädern erkennt, ist es auf dem Plateau meist windig. Daher werden auf dem roten Terrassenschotter Rebsorten gepflanzt, die es gerne kühler haben, wie zum Beispiel St. Laurent. Unten, auf den fruchtbaren Schwarzerdeböden des Heidebodens, dominiert Zweigelt, die Leitsorte der Region um Gols. Dazwischen – also am Golser Wagram – erhalten die Rebstöcke durch die sanfte Hangneigung nach Südwesten am meisten Sonne. Hier befinden sich die berühmten Golser Lagen vorwiegend mit den Sorten Blaufränkisch und Merlot. Die Route führt auch an den berühmten Rieden Gabarinza und Salzberg vorbei.

Mit einem Besuch des Weinkulturhauses, dem ältesten Gebäude in Gols, kann man den Tag dann ausklingen lassen. Wer noch etwas Energie übrig hat, wandert über die bekannten Rieden Goldberg und Altenberg, vorbei an einem Schauweingarten und weiter zum Bahnhof Weiden am See. (Margit & Dieter Kreuzhuber, 21.9.2018)

