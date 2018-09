Unterweger zu ORF-Tirol-Landesdirektor bestellt

Robert Unterweger war seit 1. September interimistischer Chefredakteur des ORF Tirol

Innsbruck/Wien – Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Robert Unterweger einstimmig zum neuen ORF-Landesdirektor in Tirol bestellt. Der derzeitige Chefredakteur des Landesstudios wird seit Amt am 1. Jänner 2019 antreten.



Unterweger arbeitet seit 1986 für den ORF, zuerst im Landesstudio, danach kurz bei den ORF-Radio in Wien als Innenpolitik-Redakteur. Ein Jahr später kehrte er als Chef vom Dienst, Redakteur und Moderator von "Tirol heute" zurück ins Landesstudio. Chef vom Dienst blieb er bis August 2018, als er nach dem freiwilligen Abgang von Chefredakteurin Brigitte Gogl interimistisch den Posten der Chefredaktion übernahm.

Generaldirektor Alexander Wrabetz habe die Besetzung mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) besprochen, sagte Wrabetz. Dieser habe Unterweger ebenfalls als "gute Wahl" empfunden, gegenüber der APA bezeichnete Platter Unterweger als versierten Journalisten und Medienprofi". Landeshauptleute haben laut ORF-Gesetz ein Anhörungsrecht vor der Bestellung von ORF-Landesdirektoren.

Turbulentes Wahljahr

Für das Landesstudio war der Tiroler Landtagswahlkampfes Anfang des Jahres turbulent. Eine Wahlkampfreportage über den FPÖ-Kandidaten Markus Abwerzger wurde so geschnitten, dass der Eindruck entstand, Abwerzgger würde antisemitische Aussagen unkommentiert lassen. Der ORF gestand den Fehler ein, der Streit endete im April mit einem Vergleich, der ORF zahlte Anwaltskosten und eine Spende in Höhe von 8.000 Euro .

Wrabetz lobte Unterweger dafür, dass er die schwierige Situation "in die Hand genommen" hat. Unterweger habe auch ein Konzept für die Weiterentwicklung des Landesstudios vorgelegt. Er will mehr Inhalte der Landesstudios ins nationale Programm einspielen. "Es wurde in Aussicht gesellt, dass es eine personelle Mehrausstattung gibt, wenn die Landesstudios neue Inhalte liefern", sagte Unterweger nach der Bestellung vor Journalisten. Einzelheiten gebe es aber noch zu besprechen. (red, 20.9.2018)