Vorarlberger Zurcaroh erringen zweiten Platz bei "America's Got Talent"

Los Angeles – Der Magier Shin Lim ist der Gewinner der 13. Staffel der US-Talenteshow "America's Got Talent". Nach der Show am Dienstag, die den zehn verbliebenen Acts eine letzte Chance gegeben hatte, die Gunst des US-Publikums zu gewinnen, enthüllte das zweistündige Saisonfinale am Mittwochabend den Champion, der eine Million Dollar gewann. Die Vorarlberger Artistentruppe Zurcaroh konnte dabei den spektakulären zweiten Platz belegen.

Die 51 Mitglieder von Zurcaroh rund um Mastermind Peterson da Cruz hatten am Vorabend im Dolby Theatre in Los Angeles sowohl das Publikum als auch die Juroren begeistert. Simon Cowell nannte die Show der Vorarlberger eine "wahre Offenbarung". Mit ihren Auftritten und ihrer positiven Energie hatten sie sich in die Herzen der Amerikaner getanzt, ein Sieg war durchaus realistisch.

Aber bevor der Gewinner in der Nacht auf Donnerstag gekürt wurde, gab es Auftritte der Rockband Kiss, der Opernlegende Placido Domingo, der Violinistin Lindsey Stirling, des Popstars Bebe Rexha, des Schauspielers David Spade und der Moderatoren von "American Ninja Warrior", Matt Iseman und Akbar Gbajabiamila.

Den Auftakt machten Kiss, die ihre letzte Welttournee ankündigten. Danach sang Rexha ein Stück ihrer Single "I'm a mess", bevor die niederländische Finalistin Glennis Grace auf die Bühne kam und "Meant To Be" sang. Nach einer weiteren Werbepause kam der Stand-up-Comedian Samuel J. Comroe an die Reihe und bat Ex-Spice-Girl Mel B auf die Bühne. Die Sängerin zog sich einen Strampelanzug an und erzählte dann Witze aus einem Scherzbuch. Als Nächste trat die 14-jährige Courtney Hadwin mit der Rockband The Struts auf. Sie sangen ein bisschen von ihrem eigenen Lied, dann ging es über zu Janis Joplins "Piece of My Heart". Der 25-jährige Finalist Daniel Emmet sang gemeinsam mit Placido Domingo.

Die 60-jährige Vicki Barbolak kam mit David Spade für ein paar Witze über Hollywood auf die Bühne. Der 41-jährige Michael Ketterer sang ein Lied, das Garth Brooks eigens für ihn geschrieben hatte, "Courage to Love". Danach setzte sich der 26-jährige Zauberkünstler Shin Lim neben Tyra Banks an einen Tisch mit den Moderatoren Iseman und Gbajabiamila, um ein paar Kartentricks zu zeigen. Der 27-jährige Brian King Joseph spielte auf seiner Elektro-Geige mit Violinistin Lindsey Stirling. Das Trapezduo Transcend machte sein Ding im Hintergrund, während die beiden Violinisten spielten. Gleich danach kamen als letzter Act Zurcaroh und machten eine fulminante Welle mit ihren Körpern.

Im Anschluss gab Moderatorin Banks in Anwesenheit der Juroren Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum und Simon Cowell die fünf beliebtesten Acts bekannt. Den fünften Platz belegte der Sänger Michael Ketterer, den vierten der Comedian Samuel J. Comroe und den dritten der Geiger Brian King Joseph. Jetzt hieß es bangen für Zurcaroh. Einzig die Vorarlberger Akrobatentruppe und der Zauberkünstler, der im Vorfeld Heidi Klums Favorit gewesen war, standen noch auf der Bühne. Tosenden Applaus gab es am Ende für beide, aber der erste Platz ging an Shin Lim, der sich über eine Million Dollar freuen und eine Show in Las Vegas eröffnen darf. Zurcaroh eilten zum Schluss herbei und hoben Shin Lim in die Luft, womit sie doch noch allen die Show stahlen. (APA, 20.9.2018)