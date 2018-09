Bono spricht mit Papst über Missbrauch

U2-Sänger bei Vatikanbesuch: Habe den Schmerz in seinem Gesicht gesehen

Vatikanstadt – U2-Sänger Bono hat Papst Franziskus bei einem Treffen im Vatikan mit sexuellem Missbrauch in der Kirche konfrontiert. Er habe ihm gesagt, dass "es für einige Menschen so aussieht, als würden die Täter mehr geschützt als die Opfer", sagte Bono nach der halbstündigen Begegnung am Mittwoch.

"Wir sprachen über die Gefühle des Papstes zu dem, was in der Kirche passiert ist", berichtete der Sänger. "Man kann den Schmerz in seinem Gesicht sehen, und ich hatte das Gefühl, er hat es ernst gemeint", sagte Bono. "Er ist ein außergewöhnlicher Mann in außergewöhnlichen Zeiten", sagte der Sänger aus Irland.

In Irland wurden mutmaßlich über Jahrzehnte tausende Kinder durch katholische Priester sexuell missbraucht. Bei einem Besuch in dem Land hatte Franziskus im August um Vergebung gebeten. (APA, 20.9.2018)