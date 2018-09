Shoppen ohne anstellen: Amazon plant tausende kassalose Filialen

Drei sogenannte Amazon-Go-Läden gibt es bereits. Nun soll das Konzept großflächig ausgerollt werden

Wien – Durch den Supermarkt eilen, die Waren in die Einkaufstaschen legen – und am Ende das Geschäft einfach mit den Habseligkeiten verlassen, der Betrag wird dem Kunden vom Amazon-Konto abgebucht: Das war die Idee, mit der der US-Riese Amazon Anfang des Jahres mit der ersten Filiale ohne Registrierkasse in den USA angetreten ist. Das oft mühsame und nicht immer einwandfrei funktionierende scannen an den Selbstbedienungskassen, wie es auch hierzulande mittlerweile möglich ist, soll so den Kunden erspart werden.



Jetzt erwägt der US-Riese einem Medienbericht zufolge die Einrichtung von bis zu 3.000 weiteren Läden ohne Registrierkassen – und das zügig in den kommenden Jahren, wie Bloomberg berichtet. Der US-Einzelhändler hat mittlerweile drei der sogenannten Amazon-Go-Läden in Seattle aufgebaut. Was dem Kunden viel Komfort beim Einkaufen bietet, hat naturgemäß auch seine Schattenseiten: In den Geschäftsräumen erfassen Kameras und Sensoren die Einkäufe automatisch, um sie beim Verlassen der Räume abbuchen zu können. Der gläserne Kunde wird also noch ein bisschen gläserner. Pläne für eine Expansion nach Chicago, San Francisco und New York sind bereits bekannt. (red, 20.9.2018)