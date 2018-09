"Alexa, mehr Bass bitte": Amazon bringt smarten Subwoofer

Produktseite kurzfristig schon online – Eigene smarte Steckdose sollte ebenfalls bald vorgestellt werden

Glaubt man der Gerüchteküche, dürfte Amazon schon bald eine ganze Riege neuer smarter Devices vorstellen. Wie viel Neues hier dann tatsächlich noch zu verkünden sein wird, muss sich erst zeigen, immerhin sickern nun nach und nach immer mehr Details schon vorab durch. Quelle ist hier ausgerechnet die britische Ausgabe von Amazon selbst, wo die entsprechenden Produkteinträge kurzfristig bereits online waren.

Echo Sub

Unter dem Namen Echo Sub soll es schon bald einen smarten Subwoofer von Amazon geben, berichtet Pocketlint. Dieser ist als Erweiterung für die Lautsprecher Echo oder Echo Plus gedacht und verspricht 100 Watt an zusätzlichem Bass.

Interessanterweise funktioniert das Ganze laut Beschreibung im Zusammenspiel mit ein oder auch zwei smarten Lautsprechern. Es soll also möglich sein, ein 2.1 System aufzubauen. Daraus lässt sich auch schließen, dass die Echos schon bald als Stereo-System kombiniert werden können, etwas das so bisher nur bei einzelnen Konkurrenten- etwa Google Home Max – zu haben war.

Der Preis für den Echo Sub soll bei 75 britischen Pfund (85 Euro) liegen, Informationen zu einem Euro-Preis gibt es derzeit noch nicht. Dies Auslieferung soll dem Bericht zufolge bereits am 11. Oktober beginnen.

Smart Plug

Für so manche Nutzer wohl noch interessanter ist eine zweite kommende Neuvorstellung: Unter dem Namen Amazon Smart Plug soll es nämlich ebendieses geben – also eine smarte Steckdose. Diese soll sich via Spracheingabe steuern lassen, im Gegensatz zu vielen anderen solchen Angeboten soll hierfür aber kein zentraler Hub notwendig sein.

grafik: amazon Der Smart Plug von Amazon.

Für einige Verblüffung sorgt allerdings der Preis, den Pocketlint auf der als Quelle herangezogenen Produktseite von Amazon gefunden hat. Hier war nämlich von 95 britischen Pfund (ca. 105 Euro) die Rede. Dies wäre preislich weit über den Angeboten anderer Hersteller, was bei den Bloggern die Vermutung aufkommen lässt, dass es sich bei den Preisen bloß um Platzhalter handelt. Auch hier soll ein Marktstart am 11. Oktober anvisiert werden. (Andreas Proschofsky, 20.9.2018)