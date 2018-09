Android 9: Erste Testversion zeigt großes Redesign für Samsung-Smartphones

Dunkles Nacht-Theme und neue Gestensteuerung – Frühe Preview durchgesickert

Samsung mag ein ebenso beliebter wie erfolgreicher Smartphone-Hersteller sein. Bei einem Punkt steht das Unternehmen aber immer wieder in der Kritik: Die Update-Versorgung ist eher schleichend. Umso erfreulicher ist, dass man offenbar derzeit bereits eifrig an einer Version der eigenen Software auf Basis des vor einigen Wochen vorgestellten Android 9 "Pie" arbeitet.



Testlauf

Bei XDA Developers hat man Zugriff auf eine erste Preview der "Samsung Experience 10" für das Galaxy S9+ erhalten. Neben der Aktualisierung auf Android 9 bringt diese auch sonst signifikante Umbauten an der Samsung-Software. Dies zeigt sich nicht zuletzt an Oberflächlichkeiten, das Unternehmen hat nämlich gehörig am Design gefeilt, und folgt dabei der aktuellen Richtung von Google.

Das bedeutet, dass es nun an vielen Stellen Karten mit abgerundeten Ecken ähnlich jener in Googles eigener Android-Variante gibt. Konkret zeigt sich dies etwa bei den Schnelleinstellungen oder den Benachrichtigungen. Auch der Task Switcher erinnert rein äußerlich nun stärker an Googles neuen Ansatz mit großen Voransichten der offenen Apps und einer Reihe von App-Icons darunter.

Dunkles Theme

Zudem ist aber auf den Screenshots auch ein globales dunkles Theme zu sehen, das offenbar als Alternative zum gewohnten hellen Look gedacht ist, bei der aktuellen Preview aber immer aktiviert ist. Derzeit wirke das Ganze allerdings noch etwas unfertig, wie XDA verunsichert. Angesichts des frühen Entwicklungstands des Updates ist dies aber auch keine Überraschung. Zudem hat Samsung die Oberfläche vieler seiner Apps überarbeitet – vom Dialer über Bixby und die Kamera-App bis zum SMS-Programm.

Ebenfalls dem Trend anderer Hersteller folgt Samsung mit einer – optionalen – Gestensteuerung. Diese geht weiter als jene von Google, da hier auch die Zurück-Aktion nun über eine Geste abgewickelt wird. Insofern erinnere das Ganze eher an den Ansatz beim OnePlus 6.

Ausprobieren

XDA Developers hat auch gleich eine passende Anleitung veröffentlicht, wie sich die Preview auf dem Galaxy S9+ installieren lässt. Davon haben aber leider europäische Nutzer wenig, da die aktuelle Testversion für die US-amerikanische Ausgabe des Geräts mit Snapdragon 845 als Prozessor gedacht ist.

Wann dann ein fertiges Update für die Nutzer zur Verfügung steht, ist trotzdem komplett offen. Zwar ist erfreulich, dass es eine solche erste Preview schon so früh gibt – im Vorjahr hatte es bis Mitte November gedauert – und doch sagt dies nur begrenzt etwas über die Update-Pläne von Samsung aus. In der Vergangenheit waren diese vor allem von strategischen Überlegungen gekennzeichnet, was heißt dass die User eventuell erst recht wieder bis nächstes Frühjahr warten müssen. (apo, 20.9.2018)