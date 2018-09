Viele Fragen, wenige Antworten sieben Monate vor EU-Wahl

Die SPE und die EVP werden nach der Wahl nicht mehr alleine in Europa durchregieren können. Wer ihr Partner sein werden, ist offen

Christian Kern will also. Die Europäischen Sozialdemokraten zumindest zum Teil. Aber ob sie können, das stellen Umfragen in Zweifel. Denn selbst wenn Kern Spitzenkandidat der SPE für die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker werden sollte: Den Mitgliedsparteien der europäischen Sozialdemokraten blühen Verluste. Dass sie von sich aus den Kommissionschef vorschlagen dürften, ist unwahrscheinlich.

Gleich vorausgeschickt: Die Umfragen basieren auf vielen Unsicherheiten. Vorsichtig sagen sie den Sozialdemokraten – ohne Briten – rund 140 der 705 Sitze voraus. Doch über der Zusammensetzung der Parteien- und Fraktionsfamilien hängen noch viele Fragezeichen. Verantwortlich sind nicht nur Parteien wie die ungarische Fidesz von Premier Viktor Orbán, deren Mitgliedschaft in der EVP infrage steht, sondern auch der Brexit, der für Umwälzungen sorgt.