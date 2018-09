Österreichs Studenten möchten zu Google und Red Bull

Das ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmens Universum

Wien – Österreichs Wirtschaftsstudenten möchten am liebsten für Red Bull, Google oder BMW arbeiten, Techniker würden sich für Google, Siemens oder Microsoft entscheiden, wenn sie es sich aussuchen könnten. Das ist der Ergebnis einer Umfrage des Beratungsunternehmens Universum unter 10.125 heimischen Hochschülern.

International hat Universum für sein Arbeitgeberranking (World's Most Attractive Employers, WMAE) 225.000 Studenten der Wirtschaftswissenschaften sowie des Ingenieurwesens und der IT in den zwölf größten Volkswirtschaften der Welt befragt. In den WMAE-Rankings sind die globalen Organisationen vertreten, die in mindestens sechs dieser zwölf wichtigsten Märkte am häufigsten als ideale potenzielle Arbeitgeber genannt wurden.

Automobil-, Finanz- und IT-Branche vorne

Während Wirtschaftsstudenten die Finanzdienstleistungs- und die Professional-Services-Branche favorisieren, stehen für Tech-Spezialisten die Branchen Software, Luft-und Raumfahrt sowie Fertigung im Fokus. In der Praxis stammen jedoch in beiden Gruppen die meisten der World's Most Attractive Employers aus der FMCG- (Fast Moving Consumer Goods), Automobil- oder Bankenbranche.

Die attraktivsten Arbeitgeber sind für Wirtschaftsstudenten in den größten Volkswirtschaften Google, Goldman Sachs, EY (Ernst & Young), Deloitte und KPMG. Google rangiert auch bei den Technikern ganz an der Spitze, gefolgt von Microsoft, Apple, BMW und Intel.

Top 10 der "Universum Student Survey Austria 2018":

Wirtschaftsstudenten: red Bull Google BMW L'Oreal Audi Porsche Raiffeisen Bank International MCKinsey & Company OeNB Außenministerium