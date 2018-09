Grab von Mordopfer mit Hakenkreuzen und Austria-Parole geschändet

Der 20-Jährige wurde im August 2010 in Wien-Floridsdorf von einem betrunkenen Autofahrer auf offener Straße erschossen. In seinen Grabstein ist ein Rapid-Pokal eingelassen

Wien – Der Grabstein eines Mordopfers am Stammersdorfer Friedhof in Wien-Floridsdorf ist mit purpurfarbenen Hakenkreuzen und dem Schriftzug "Viola" geschändet worden. Polizeisprecher Patrick Maierhofer bestätigte am Mittwoch einen Bericht von "oe24". Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Es handelt sich um das Grab eines 20-Jährigen, der im August 2010 auf dem Heimweg zu Fuß von einer Disco von einem betrunkenen Beifahrer aus einem Wagen heraus in Floridsdorf erschossen worden war. Der Täter hatte wahllos aus dem Fenster gefeuert. Das Opfer war offensichtlich Rapid-Fan, im Grabstein ist hinter Glas ein Rapid-Pokal eingelassen.

Täter unbekannt

Maierhofer zufolge sind die Täter unbekannt. Vermutet wird aber, dass sie aus dem Umfeld des Austria-Anhangs kommen. Teile davon waren in der Vergangenheit durch rechtsextreme Aktionen aufgefallen. Der Fanklub "Unsterblich" etwa war von der Austria wegen seiner Nähe zum Neonazismus aus der Austria-Heimstätte Generali-Arena verbannt worden.

Das Grab dürfte jedenfalls schon vor dem Derby Rapid-Austria am vergangenen Sonntag beschmiert worden sein. Bei der jüngsten Begegnung gingen die Wogen wieder einmal hoch, mit Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld und einem Platzsturm nach Abpfiff von einigen Rapid-Fans. Maierhofer zufolge wird in Zusammenhang mit der Grabschändung wegen Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. (APA, 19.9.2018)