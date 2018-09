Wegen "Fortnite": 45-Jähriger soll Kind mit Mord gedroht haben

Gefängnisstrafe möglich – "Ich komme in der Nacht zu dir und zerstöre deine Welt"

Eine Niederlage gegen andere Spieler in einem Videospiel kann für einigen Frust sorgen. Damit scheint aber nicht jeder routiniert umgehen zu können. So auch im Falle des 45-jährigen New Yorkers Michael A.

Gegen ihn erhebt die Polizei schwere Vorwürfe, berichtet NBC. Er soll nach einem Match in Fortnite seinen elfjährigen Kontrahenten mit dem Tod gedroht haben.

"Werde dich finden und habe eine Schusswaffe"

Was im Spiel genau passiert ist, ist nicht überliefert. Es soll aber A. so sehr verärgert haben, dass er seinem Gegner eine einschüchternde Nachricht übermittelte. "Ich werde dich finden und ich habe eine Schusswaffe. Ich komme in der Nacht zu dir nach Hause und zerstöre deine Welt."

Ein Video von NBC zu dem Fall.

Laut Statement der Behörden hat A. auch noch weitere Botschaften dieser Art abgesetzt. Unter anderem habe er auch angedeutet, das Kind in seiner Schule aufzusuchen. Die Polizei konnte die Nachrichten zu A. zurückverfolgen und rückte schließlich am Dienstag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) aus, um ihn festzunehmen.

Bislang unauffällig

Laut News 12 ist A. bislang polizeilich nicht auffällig geworden. Der Vater dreier Kinder durchlebt gemäß seinem Anwalt derzeit eine Scheidung. Der Mann war nach letztem Informationsstand mit einer Kaution von 2.500 Dollar in Haft. Ihm droht eine Gefängnisstrafe. (red, 20.09.2018)