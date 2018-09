Grüne bekämpfen Dieselfahrverbot in Frankfurt

Hessens schwarz-grüne Landesregierung geht juristisch gegen das bevorstehende Dieselfahrverbot vor

Frankfurt – Die hessische Landesregierung will das drohende Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Frankfurt mit juristischen Mitteln stoppen. Um Fahrverbote ab Februar 2019 zu verhindern, werde die Landesregierung gegen das Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts Berufung einlegen, teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch mit.

Ein Fahrverbot würde etwa ein Viertel der in Frankfurt registrierten Autos und zahllose Pendler treffen. Das sei unverhältnismäßig, da es Alternativen zu Fahrverboten gebe, heißt es. Allerdings müsse der Bund unverzüglich handeln und eine Grundlage für die Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen schaffen. Die Kosten dafür müssten die Autokonzerne tragen.

Unter diesen Voraussetzungen könnte mit umgerüsteten Dieselfahrzeugen sowie dem geplanten Einsatz von Elektrobussen, dem Ausbau der Radverkehrsnetze sowie Park-and-ride-Angeboten praktisch der gleiche Effekt erzielt werden wie mit generellen Fahrverboten, betonten Bouffier und Hinz.

Insgesamt 28 Städte geklagt

Anfang September war nach Stuttgart und Aachen auch Frankfurt per Gerichtsurteil zum Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge gezwungen worden. Dem Urteil zufolge sollen ab Februar Dieselautos der Norm Euro 4 und älter aus dem Stadtgebiet ausgesperrt werden, um die seit 2010 überschrittenen Stickstoffdioxid-Grenzwerte bald halten zu können. Ab September 2019 müsse auch ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Norm Euro 5 folgen.

Damit hatte sich die Umweltlobby Deutsche Umwelthilfe erneut durchgesetzt. Sie klagt in insgesamt 28 deutschen Städten auf die Einhaltung des seit 2010 geltenden Grenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Hamburg hatte im Frühjahr als erste Großstadt freiwillig Fahrverbote auf einzelnen Strecken eingeführt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht den Weg dafür freigemacht hatte. (Reuters, 19.9.2018)