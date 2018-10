Charmante Boutiquehotels rund um den Globus

Sie sind die Kleinode unter den Hotels, jene mit viel Liebe betriebenen und ausgestatteten Boutiquehotels, die oft nur über wenige, individuelle Zimmer verfügen.

Für Urlauber, die Hotels abseits des Standards vieler Großhotels suchen, seien diese zehn Exemplare ans Herz gelegt, die sich durch besonderen Charme und Charakter auszeichnen.

Wien: Boutiquehotel Stadthalle Wien

Für ein schönes Beispiel eines gelungenen Boutiquehotels muss man nicht weit reisen. Man kann einfach im Boutiquehotel Stadthalle Wien absteigen. Es zeichnet sich unter anderem durch seine Umweltfreundlichkeit aus – inkl. Null-Energie-Bilanz. Dabei wird innerhalb eines Jahres gleich viel Energie beispielsweise mit einer Photovoltaikanlage oder einer Solaranlage erzeugt, wie auch verbraucht wird. Der Innengarten sowie die Hauswände sind komplett bepflanzt und geben Gästen das Gefühl, mitten in der Natur zu sein. Die Lavendelpflanzen auf dem Hoteldach unterstreichen dies mit ihrem herrlichen Duft. Die Gäste stärken sich morgens beim Bio-Frühstück und relaxen nach einem spannenden Sightseeing-Tag in den individuell gestalteten Zimmern.

Mallorca: Boutique Hotel Calatrava

Es gibt sie auch auf einer so überlaufenen Ferieninsel wie Mallorca, schicke Boutique Hotels. So wie das Boutique Hotel Calatrava. Es liegt direkt an Palmas Parque del Mar. Das ehemalige Herrenhaus ist in die alten Stadtmauern integriert und verkörpert den typisch mallorquinischen Baustil mit einer modernen Inneneinrichtung. Das Hotel eignet sich für Sightseeing und Strandurlaub zugleich, denn in nur wenigen Gehminuten erreicht man den Strand, die Kathedrale von Palma und den Almudaina-Palast.

Teneriffa: Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden

Wir bleiben in Spanien und es bleibt luxuriös. Auf Teneriffa befindet das 5-Sterne-Deluxe-Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden und zwar mitten in einer Gartenanlage in La Paz in Puerto de la Cruz im Norden der Insel. Je nach Zimmerlage haben die Gäste Blick auf die tropische Gartenanlage, den Atlantik mit dem angrenzenden Orotava-Tal oder den Teide, den höchsten Berg Spaniens. Der Pool ist von tropischen Pflanzen umgeben und der im orientalischen Stil erbaute Oriantial Spa Garden bietet ein umfangreiches Verwöhnprogramm asiatischer und kanarischer Behandlungen.

Mykonos: Kensho Boutique Hotel & Suites

Das Boutique-Hotel in Ornos im westlichen Teil von Mykonos besticht durch eine Kombination aus mykenischer Architektur in typischem Weiß mit hellen Holzelementen und modernem Luxus. Für das Hotel wurden ausschließlich natürliche Materialien wie lokale Steine und gealtertes Holz verwendet. Einige der Zimmer und Villen verfügen über einen eigenen Infinity-Pool mit Ausblick aufs Meer.

Salalah: Juweira Boutique Hotel

Dieses Hotel vereint mediterranes Flair mit orientalischem Touch. Es liegt direkt an der Uferpromenade an der neuen Marina vom Salalah Beach und wurde von ägyptischen Architekten im klassisch orientalischen Stil entworfen. Vom Infinity-Pool genießen die Gäste den Ausblick auf die Boote in der Marina. Im Restaurant Al Manara erwartet die Gäste lokale und internationale Küche und im Fischrestaurant As Sammak eine breite Auswahl an lokalen Meeresfrüchte-Spezialitäten. Beim Dine-Around Programm können Gäste zudem in ausgewählten Restaurants des Fanar Hotel & Residences speisen.

Rhodos: Casa Cook Rhodes

Hier haben nur Erwachsene Zutritt, also man sollte mindestens 16 Jahre alt sein, um hier einchecken zu dürfen. Das Hotel liegt in Kolymbia an der Ostküste von Rhodos und besticht durch seinen Boheme-Stil. Die moderne Architektur verbindet Design mit traditionell griechischen Elementen. Der Kitchen Club bildet das Herzstück des Hotels: Der offen gestaltete Restaurant-, Bar- und Poolbereich bietet lokale Küche und lädt zum Sundowner mit Freunden ein. Morgens können die Gäste beim Yoga auf der Open Air-Terrasse in den Tag starten, außerdem werden für die sportlichen Besucher privat geführte Wanderungen vom Hotelpersonal angeboten.

Marrakesch: Hotel & Ryad Art Place Marrakech

Dieses zentral gelegene Hotel besticht durch seine traditionelle marokkanische Einrichtung. Von der Dachterrasse aus hat man einen guten Ausblick auf die Stadt. In fußläufiger Umgebung befinden sich außerdem die Medina von Marrakesch, der Souk der Medina und den Marktplatz Djemaa el Fna.

Amsterdam: Hotel Arena Amsterdam

Das Hotel, das im Jahr 1890 eröffnete, liegt in Oosterpark, einem großen Stadtpark im Stadtteil Amsterdam Oost. Bis zum Ortszentrum ist es nur ein zehnminütiger Fußweg. Das historische Gebäude in dem einst ein Waisenhaus untergebracht war, verfügt über hohe Decken, große Fenster, Holzbalken und eine individuelle Einrichtung in jedem Zimmer. Auf der großen Terrasse sitzen die Besucher quasi schon mitten im Stadtpark. Eine ehemalige Kapelle dient heute als Veranstaltungsraum. Im Umkreis befindet sich das Widerstandsmuseum, das Werftmuseum 't Kromhout, sowie das Tropenmuseum.

Südtirol: Miramonti Boutique Hotel

Eine Auszeit mit Aussicht verspricht das rustikale Miramonti Boutique Hotel. Gebaut aus Holz, Glas und Naturmaterialien liegt auf dem Hochplateau Tschöggelberg mitten in einem Laub- und Fichtenwald über den Dächern von Meran in unmittelbarer Nähe eines Haflingergestüts und einer kleinen Kirche. Von den Zimmern und der großen Terrasse aus genießen die Gäste einen spektakulären Ausblick auf das Etschtal und das Vigiljoch. Das Hotel ist gleichermaßen Ausgangspunkt für Mountainbike- oder Wandertouren und eine Oase der Ruhe für Genussreisende, die im hoteleigenen Spa, in der Sauna oder im Infinity-Pool entspannen oder im Sommer die Weinverkostung genießen.

Paris: Hotel Albert 1er Paris

Von hier aus kommt man in Paris gut überall hin, denn das Hotel, das 2015 renoviert wurde, liegt verkehrsgünstig zwischen den wichtigsten Bahnhöfen: Gare du Nord und Gare de l'Est. Zudem sind viele Sehenswürdigkeiten vom Hotel, das in einem typischen Paris Viertel liegt, aus zu Fuß erreichbar wie beispielsweise die Oper Garnier, Pigalle, Kaufhäuser oder der Canal Saint-Martin. (red, 1.10.2018)