Knorr Bremse und Conti kooperieren bei Roboter-Lkw

Erst Kolonnenfahrten, in einer weiteren Stufe soll autonomes Fahren auf Autobahnen folgen

Der Autozulieferer Continental und der Bremsenhersteller Knorr Bremse wollen gemeinsam Systeme für hochautomatisiertes Fahren von Nutzfahrzeugen anbieten. Die beiden Unternehmen gaben am Mittwoch auf der Lkw-Messe IAA in Hannover eine Partnerschaft zur Entwicklung solcher Systeme bekannt, mit denen Fahrzeuge weitgehend von Roboterhand gesteuert werden können. Zur Sicherheit muss allerdings ein Fahrer an Bord sein, um notfalls eingreifen zu können. Die Zusammenarbeit umfasse alle Funktionen für Fahrerassistenz und das hochautomatisierte Fahren, teile Conti mit.

Automatisiertes Fahren

In einem ersten Schritt wollen die Partner ab Anfang 2019 bei der Entwicklung von Systemen für automatisierte Kolonnenfahrten, das so genannte Platooning, kooperieren. In einer weiteren Stufe sollen automatisiertes Fahren auf der Autobahn folgen. Knorr-Bremse werde das Gesamtsystem künftig Nutzfahrzeugherstellern in Europa, Nordamerika und Asien anbieten. (Reuters, 19.9.2018)