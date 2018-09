Michael Jordan spendet zwei Millionen für Hurrikan-Opfer

Jordan wuchs in der betroffenen Region auf – "Von daher trifft es einen natürlich persönlich und ich dachte, dass ich etwas unternehmen muss. Einfach nur, weil es meine Heimat ist"

Charlotte – NBA-Legende Michael Jordan hat in die eigene Tasche gegriffen und zwei Millionen Dollar für die Opfer des Hurrikans Florence gespendet. Der sechsmalige Champion und Besitzer der Charlotte Hornets aus dem betroffenen US-Bundesstaat North Carolina stellt sein Geld Hilfsorganisationen zur Verfügung. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in einer Mitteilung bekannt.

In der vergangenen Woche hatte Jordan (55) bereits gemeinsam mit der NBA eine Spendenplattform eingerichtet. "Es ist wirklich niederschmetternd zu sehen, welchen Schaden der Hurrikan Florence in meinem geliebten Heimatstaat North Carolina und den umliegenden Gebieten anrichtet", hatte Jordan zuletzt erklärt. Der zweimalige Olympiasieger wuchs in Wilmington auf und spielte in seiner College-Zeit für die University of North Carolina.

"Von daher trifft es einen natürlich persönlich und ich dachte, dass ich etwas unternehmen muss. Einfach nur, weil es meine Heimat ist", sagte der sechsmalige NBA-Champion. Eine Million Dollar der Jordan-Spende geht an das Rote Kreuz, die andere Hälfte an "Carolinas' Hurricane Florence Response Fund". (sid, 19.9.2018)