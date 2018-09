Kolosseum in Rom erhält bis Jahresende ein neues Museum

Sieben Millionen Euro sollen zudem für mehr Sicherheit investiert werden

Rom – Das Kolosseum in Rom erhält ein neues Museum, das noch heuer eingeweiht werden soll. "Dieses Museum soll den Besuchern die Geschichte des Monuments näher bringen", kündigte Alfonsina Russo, Direktorin des archäologischen Parks des Kolosseums, am Mittwoch in Rom an.

Das neue Museum soll in dem Areal Platz finden, in dem derzeit temporäre Ausstellungen organisiert werden. "Im Museum zeigen wir auch Exponate aus den jüngsten Ausgrabungen, die wir mit der Universität Roma 3 vorantreiben. Wir werden sie mithilfe neuer Technologien zeigen", berichtete Russo bei der Vorstellung der Aktivitäten für 2019. Im kommenden Jahr soll dann außerdem ein Museum des Forum Romanums eingeweiht werden.

Sicherheit als wesentlicher Aspekt

Sieben Millionen Euro sollen für die Sicherheit des Kolosseums und seiner Besucher investiert werden. Unter anderem sollen mehr Videoüberwachungsanlagen neuer Generation aufgestellt werden. Zusätzlich soll die Beleuchtung rund um das Kolosseum verbessert werden. "Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt, nicht nur für den Denkmalsschutz, sondern auch für die Besucher", sagte Russo.

Das Kolosseum – eigentlich Amphitheatrum Flavium – wurde im Jahr 80 vom römischen Kaiser Titus fertiggestellt und ist heute in einem denkbar schlechten Zustand. In den vergangenen Jahren fielen immer wieder durch Abgase geschädigte Steine herab. Das Monument wird jährlich von sieben Millionen Touristen besucht. (APA, red, 19.9.2018)