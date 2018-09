iPhone XS (Max): Apple lässt Reparaturpreis steigen

Größeres Modell mit bisher höchsten Kosten – Behebung von Unfallschäden schlägt zumindest mit über 300 Euro zu Buche

Wer sich ein iPhone XS oder XS Max leistet, sollte nicht nur aufgrund des hohen Anschaffungspreises besser vorsichtig damit umgehen. Denn wird das Handy durch einen Unfall beschädigt, muss man für den Service von Apple bezahlen. Für das aktuelle Spitzenmodell verlangt man neue Höchstpreise.

Reparatur von XS Max deutlich teurer

Zuerst die gute Nachricht: Für das iPhone XS blieb der Preis im Vergleich mit dem iPhone X unverändert. Wird das Display bei einem Sturz beschädigt, so werden für den Austausch 311,10 Euro fällig. Die Behebung aller anderen Schäden lässt man sich mit 591,10 Euro vergüten, was etwa der Hälfte des Preises eines Neukaufs des Handys entspricht.

Die schlechte Nachricht: Für das iPhone XS Max erhöhen sich die Kosten um rund zehn bis 20 Prozent. Installiert der Support des Konzerns ein neues Display, sind dafür 361,10 Euro veranschlagen. Andere unfallbedingte Probleme werden mit 641,10 Euro veranschlagt. Für das kommende Modell XR wurden noch keine Preise ausgeschildert.

foto: apple Apples Reparatur-Preisliste.

Kosten mit X-Reihe deutlich gestiegen

Generell sind die Kosten mit der Einführung der "X"-Serie im letzten Jahr deutlich angestiegen. Zum Vergleich: Das iPhone 8, 7 und 6s die Displays zu gleichen Preisen repariert., nämlich für 171,10 bzw. 191,10 Euro (Plus-Varianten), die Reparatur anderer Schäden. Für andere Schäden liegen die Kosten in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen von 331,10 (6s) bis 431,10 (8 Plus). Alleine zwischen dem iPhone 8 und 8 Plus und dem zeitgleich vorgestellten iPhone X liegen aktuell jedoch 160 bis 210 Euro.

Bei Apple, das vor jeder Reparatur eine Prüfung durchführt und dann mitteilt, ob man einen Defekt als vom Hersteller verschuldet oder Unfall einstuft, sind diese Preise natürlich auch ein Verkaufsargument für das "Care+"-Paket. Für eine Zusatzinvestition beim Kauf, die sich je nach Gerät unterscheidet (229 Euro für XS und XS Max), erhält man erweiterten Support und kann zwei Mal auch Unfallschäden reparieren lassen. Dabei entrichtet man statt der vollen Kosten einen Selbstbehalt in der Höhe von 29 Euro für einen Displaytausch oder 99 Euro für andere Defekte.

Das Angebot ist allerdings nicht optionslos. Mittlerweile bieten verschiedene Versicherungen auch die Möglichkeit, das Handy in eine bestehende Polizze zu integrieren oder ein eigenes Paket abzuschließen. (gpi, 19.09.2018)