"Mehr vom Leben sehen": KTHE launcht Kampagne für AluKönigStahl

Crossmediale Kampagne soll die Technik "emotional aufladen"

Wien – AluStahlKönig will seinen Kunden bessere Ausblicke bieten. In der aktuellen, von Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) kreierten Herbstkampagne "Mehr vom Leben sehen" bewirbt das Unternehmen sein Falt- und Schiebetürsystem. Mit der Anspielung auf mehr Sonnenlicht und eine höhere Lebensqualität werde das technische Thema "emotional aufgeladen", so die Agentur in einer Aussendung.

kthe

Die crossmediale Kampagne besteht aus Social Media Inhalten auf Facebook und Instagram sowie klassischen Inhalten in Print und Direct Mail. Sie wendet sich neben B2B Partner wie Architekten, Metallbauer und Verarbeiter laut KTHE ebenfalls an "qualitätsbewusste Bauherren". (red, 19.9.2018)