WM findet 2021 in Wien statt

Von 12. bis 19. September 2021 wird die Bundeshauptstadt Schauplatz der Wettkämpfe der Judo-Weltmeisterschaft

Wien – Einen Tag vor dem Start der Weltmeisterschaften in Baku hat der Judo-Weltverband (IJF) bekanntgegeben, dass Österreich den Zuschlag für die Austragung der WM 2021 in Wien offiziell erhalten hat. "Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass wir 2021 mit den Judo-Weltmeisterschaften ein Weltsportereignis organisieren dürfen", sagte der Präsident des österreichischen Judoverbands Dr. Hans Paul Kutschera.



"Die Weltmeisterschaften stellen den Höhepunkt unserer organisatorischen Arbeit im und für den Judoverband dar und ich bin mir sicher, dass sie ein großer Impuls für die weitere Entwicklung unserer tollen Sportart sein werden", so Kutschera. Die Titelkämpfe werden von 12. bis 19. September 2021 in der Wiener Stadthalle stattfinden. Acht Tage werden knapp 1000 Athleten und Athletinnen aus mehr als 120 Nationen in 14 Gewichtsklassen und dem neu ins olympische Programm aufgenommenen Mixed-Teambewerb um WM-Titel und Medaillen kämpfen.

Für Wien sind es nach der WM der Männer 1975 und der WM der Frauen 1984 die dritten Titelkämpfe. 2021 wird die erste Weltmeisterschaft, bei der Männer und Frauen in Österreich gemeinsam an den Start gehen. Eine EM ging zuletzt 2010 in der Bundeshauptstadt über die Bühne. (red, 19.9.2018)