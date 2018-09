ATP sperrt Schiedsrichter Lahyani nach "Coaching" für Kyrgios

Für seine Aufbauhilfe von Nick Kyrgios bei den US Open wird der schwedische Referee für zwei Wochen suspendiert

New York – Sein bizarrer Rollenwechsel bei den US Open hat für Tennis-Schiedsrichter Mohamed Lahyani nun wohl doch noch Folgen. Nach Informationen der New York Times hat die Spielervereinigung ATP den 52-Jährigen für die anstehenden Turniere in Peking und Shanghai gesperrt. Der Schwede kehrt demnach voraussichtlich erst Mitte Oktober auf die Tour zurück.

Lahyani war während der Zweitrundenpartie zwischen dem Australier Nick Kyrgios und Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich von seinem Stuhl gestiegen und hatte auf den lustlos agierenden Kyrgios eingeredet ("Ich will dir helfen"). Der Favorit lag zu diesem Zeitpunkt 4:6, 0:3 zurück, später gewann Kyrgios die Partie 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0.

Der amerikanische Tennisverband USTA hatte als Veranstalter des Grand-Slam-Turniers auf eine Strafe verzichtet, die ATP sieht die Lage anders. Lahyani sei als Vollzeitkraft angestellt und müsse deshalb unabhängig vom Event den hohen Anforderungen der ATP gerecht werden, zitierte die New York Times aus einem Statement der Spielergewerkschaft. Der Schiedsrichter habe auch die Aufgabe, "die Integrität der Tour zu wahren". (sid, 19.9.2018)