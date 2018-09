Große Nachfrage nach Elektro-Tretrollern in Wien

Preis im Schnitt zwischen 600 und 1.400 Euro – E-Scooter, die bis zu 25 km/h erreichen, gelten rechtlich als Fahrräder

Wien – E-Tretroller sind in Wien stark im Trend. Die auch E-Scooter genannten Geräte gelten rechtlich als Fahrräder, solange sie nicht schneller als 25 km/h fahren können und die Leistung nicht mehr als 600 Watt beträgt. Mehrere Händler betonten gegenüber der APA, dass das Kaufinteresse der Kunden groß und die Geschäfte teilweise ausverkauft seien.

Elektro-Tretroller sind der Renner in Wien.

"Nachfrage dramatisch"

"Die Nachfrage ist dramatisch", sagte Wilhelm Breitenhuber, General Manager beim E-Mobility-Fachhändler Yoom. Das Geschäft führe mittlerweile sogar eine Warteliste mit Vorbestellungen. Dieses Jahr wurden bereits rund 500 Stück verkauft, sagte Breitenhuber. Im Schnitt würden Kunden zwischen 600 und 1.400 Euro für einen E-Tretroller ausgeben.

Ausverkauft sind die Roller auch in einem weiteren Geschäft: "Im Sommer gab es eine sehr große Nachfrage", sagte Jesus Rodrigues Lopez, Shopleiter beim E-Scooter-Shop. "Die Infrastruktur von Wien eignet sich für die Roller besonders gut." Die Sporthandelskette Hervis verzeichnet im E-Scooter-Bereich den vierfachen Umsatz des Vorjahres. Die Sparte Elektromobilität erlebe weiterhin einen enormen Boom. Besonders E-Scooter seien absolut im Trend, betonte Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt in einem Statement. Ähnlich sieht das auch Armin Kaltenegger, Leiter der Rechtsabteilung beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV): "Die Geräte sind praktisch, schnell und modern."

Noch keine genauen Zahlen zu Unfällen

Auch bei der Wiener Polizei wurde bereits eine Zunahme der Zahl von Elektro-Tretrollern bemerkt. Polizeisprecher Daniel Fürst rät, sich bei der Verwendung der Fahrzeuge nicht zu überschätzen. Bei unangepasstem Fahrverhalten könne es leicht zu gefährlichen Situationen mit teils folgenschweren Verletzungen kommen. Genaue Zahlen zu Unfällen mit Elektro-Tretrollern gibt es nicht. Bei der Statistik Austria und dem KFV wird zurzeit die Antriebsart von Rollern nicht gesondert erfasst. In Zukunft soll dies aber der Fall sein. Es wurde bisher noch niemand bei einem Unfall mit einem Elektro-Scooter getötet, sagte Markus Felkl-Neustätter vom Verkehrsdienst des Innenministeriums.

E-Roller-Verleih ab Ende September in Wien

Ab Ende September können E-Roller in Wien auch ausgeliehen werden. Das Unternehmen Lime will bis dahin 200 bis 300 Elektro-Tretroller in der Stadt verteilen, die per Handy-App gemietet werden können.

Testfahrt mit dem Lime-Scooter.

Rechtlich gelten die Scooter als Fahrräder. Diese dürfen daher auch nur dort fahren, wo Fahrräder erlaubt sind, also auf Fahrradwegen und der Straße. Der Gehsteig ist tabu. Es existiert neben den beschriebenen Rollern noch eine Vielzahl an weiteren Modellen, die sich in Höchstgeschwindigkeit, Leistung, Gewicht et cetera unterscheiden. Werden die 25 km/h Höchstgeschwindigkeit überschritten, gelten E-Roller als Moped und müssen mit Nummerntaferl unterwegs sein.

Die Österreichische Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV) kritisiert in einer Stellungnahme zur 30. Straßenverkehrsordnungs-Novelle die derzeitige Rechtslage: Oft herrsche in der Bevölkerung Unklarheit darüber, was mit Fahrzeugen wie E-Micro-Scooter, Elektro-Scooter und E-Bikeboard erlaubt sei und was nicht. Die FSV regte an, klare und übersichtliche Regeln für elektrische Trendsportgeräte zu schaffen. "Nach dem Vorbild der skandinavischen Länder könnten neue Bestimmungen für das zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte elektrische Kleinfahrzeug und das fahrzeugähnliche Kinderspielzeug in die StVO aufgenommen werden", heißt es in der Stellungnahme. (red, APA, 19.9.2018)