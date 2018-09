Alkohol, Autofahrten und Mädchenmorde: Lasst uns über "Sharp Objects" reden

Scharf wie ein Rasiermesser oder fad und stumpf? Wir streiten uns im Podcast

Camille Preaker ist Journalistin und Alkoholikerin. Sie wird von ihrem Chefredakteur in ihren Heimatort Wind Gap geschickt. Dort ist vor wenigen Monaten ein 13-jähriges Mädchen ermordet worden, kürzlich ist ein weiteres verschwunden. Camille soll darüber schreiben, was das mit einem Ort macht. Sie packt also ihre Wodkaflaschen ins Auto und macht sich auf den Weg nach Hause.

Dort angekommen wird sie mit ihrer eigenen Geschichte, der komplizierten Beziehung zu ihrer Mutter und den schroffen Bewohnern von Wind Gap konfrontiert. Sie säuft und recherchiert und streitet und erinnert sich.

Wie es weiter geht bei "Sharp Objects" wird an dieser Stelle aber nicht verraten. Im Podcast hingegen reden wir drüber. Also Sie sind hiermit vorgewarnt. Wenn Sie nicht wissen wollen, was passiert, zuerst schauen und dann zuhören.

Was uns beschäftigt sind der Alkohol, die Autofahrten, die Frauenrollen und die Musik. Aber hören Sie selbst. (Michaela Kampl, Doris Priesching, Daniela Rom, 20.9.2018)