VW-Nutzfahrzeuggruppe kooperiert mit US-Softwarefirma Solera

Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton und der auf Vernetzung und das Sammeln von Daten spezialisierte US-Softwarekonzern Solera weiten ihre Zusammenarbeit aus. Die beiden Unternehmen kündigten am Dienstag bei der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover eine Partnerschaft an, um die Digitalisierung von Transport und Logistik voranzutreiben. Die Kooperation umfasse das Flottenmanagement sowie Fahrerdienste und digitale Verkaufslösungen. Traton-Chef Andreas Renschler erklärte, bei der Entwicklung von einer Gruppe von Hardware-Herstellern zu einem Anbieter digitaler Lösungen sei dies ein wichtiger Meilenstein.

Fahrzeuge verwalten

Solera ist führend bei Daten- und Softwarlösungen für die Verwaltung von Fahrzeugen. Der zu Traton gehörende Lkw-Hersteller MAN arbeitet bereits mit den Amerikanern bei seiner Logistikplattform Rio zusammen. (Reuters, 19.9.2018)