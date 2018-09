Kern-Nachfolge: Bures steht nicht für SPÖ-Vorsitz zur Verfügung

Wer SPÖ-Chef Christian Kern nachfolgt, bleibt offen. Der Parteitag wird verschoben

Wien – Doris Bures will nicht SPÖ-Vorsitzende werden. Vor Beginn des BVT-Untersuchungsausschusses berichtete die Zweite Nationalratspräsidentin, "dass ich Christian Kern bereits gestern gesagt habe, dass ich für die Funktion der Parteivorsitzenden nicht zur Verfügung stehe". Sie wolle sich auf ihre Rolle im Parlament konzentrieren.

Bures betonte, dass sie natürlich mithelfen werde, eine gute Lösung für die Zukunft der Sozialdemokratie zu finden, aber: "Ich habe in den letzten Jahren die Aufgabe im Parlament mit großem Einsatz, großer Freude und großem Engagement ausgeübt, und ich werde das auch in Zukunft tun."

"Persönliche Entscheidung"

Bures leitet den Untersuchungsausschuss zur Verfassungsschutz-Affäre und hat sich in dieser Funktion nach Aufkommen der Rücktrittsgerüchte rund um Kern am Dienstag erstmals vertreten lassen. Am Mittwoch übernahm sie den Vorsitz wieder.

Die Überlegungen Kerns seien ihr gestern im Lauf des Tages bekanntgeworden. "Es ist eine persönliche Entscheidung, und persönliche Entscheidungen, gerade in der Politik, sind zu respektieren", sagte Bures. Bures werden Ambitionen auf die nächste Präsidentschaftskandidatur nachgesagt.

Präsidium ab 11 Uhr

Die SPÖ-Gremien beraten am Mittwochvormittag die weitere Vorgangsweise. Das SPÖ-Präsidium tagt ab 11 Uhr, der Vorstand ab 12 Uhr.

Die Führungsfrage soll noch heuer geklärt werden. Der für Anfang Oktober geplante Parteitag in Wels, bei dem auch das Parteiprogramm beschlossen werden hätte sollen, wird abgesagt und vermutlich auf Ende November verschoben. Bei diesem Parteitag soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden.

Bei dieser Veranstaltung soll auch die Kandidatenliste der Sozialdemokraten für die Europawahl festgelegt werden.

Noch-Parteichef Christian Kern hatte der SPÖ am Dienstag einige Turbulenzen beschert. Zunächst hieß es, er wolle sich aus der Politik zurückziehen. Erst Stunden später stellte Kern mit einer knappen Erklärung klar: Er will nach Brüssel und Spitzenkandidat der SPÖ bei der EU-Wahl am 26. Mai werden. Ob er auch für die europäischen Sozialdemokraten als Frontmann zur Verfügung stehe, ließ er zunächst offen.

Als mögliche Nachfolgerin oder Nachfolger werden neben Doris Bures stets Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, sowie der Burgenländer Hans-Peter Doskozil gehandelt. Die ersten beiden haben bereis abgesagt, Doskozil soll eigentlich Hans Niessl als Landeshauptmann nachfolgen. Bleibt Pamela Rendi-Wagner?

(red, APA, 19.9.2018)