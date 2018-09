Kern-Nachfolge: Bures steht nicht für SPÖ-Vorsitz zur Verfügung

Auch Doskozil will nicht SPÖ-Chef werden. Der Parteitag wird verschoben

Wien – Doris Bures will nicht SPÖ-Vorsitzende werden. Am Mittwoch erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin, "dass ich Christian Kern bereits gestern gesagt habe, dass ich für die Funktion der Parteivorsitzenden nicht zur Verfügung stehe". Sie wolle sich auf ihre Rolle im Parlament konzentrieren.

Bures betonte, dass sie natürlich mithelfen werde, eine gute Lösung für die Zukunft der Sozialdemokratie zu finden, aber: "Ich habe in den letzten Jahren die Aufgabe im Parlament mit großem Einsatz, großer Freude und großem Engagement ausgeübt, und ich werde das auch in Zukunft tun."

Am Mittwochvormittag hat dann auch Hans Peter Doskozil offiziell für die Übernahme der Parteiführung abgesagt. Für ihn sei "ganz klar, dass ich im Burgenland bleiben werde und für diese Funktion nicht zur Verfügung stehen werde". Doskozil war am 8. September zum Landesparteivorsitzenden gewählt worden und soll 2019 Landeshauptmann werden.

Spannender Tag

Zu Bundesparteivorsitzenden Christian Kerns Rücktrittsankündigung am Dienstagabend erklärte Doskozil: "Politik ist grundsätzlich spannend. Der gestrige Tag war spannend." Man habe an der Reaktion vieler gemerkt, dass es für den ein oder anderen eine Überraschung gewesen sei. Er sei nicht Tage, aber ein paar Stunden vorab darüber informiert worden. Außerdem findet Doskozil: "Es ist jeder ersetzbar." Man werde einen neuen Kandidaten finden.

foto: apa

Mit Doskozils Nein wird die Liste an Absagen für den Parteivorsitz immer länger: Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hatte bereits am Dienstag abgewunken.

Im Gespräch mit dem STANDARD bekräftig er, dass er nicht nach Wien wechseln und für den Parteivorsitz kandieren werde. Kärnten habe sich unter der SPÖ geführten Landesregierung stabilisiert und sei "auf einem sehr guten Weg" .

Aber er werde mitwirken, dass die Partei jetzt "in aller Ruhe, das sage ich als Appell an die Partei, eine Lösung für die Parteispitze finden wird". Wunschkandidaten habe er dafür keinen, erklärte Kaiser. Und: Auch er sei von den Vorgängen und der Entscheidung Kerns überrascht worden, am Dienstag habe "Schockstimmung" geherrscht, die Kommunikation sei "gelinde gesagt" unkoordiniert abgelaufen.

Rendi-Wagners Zurückhaltung

Bleibt Pamela Rendi-Wagner? Der ehemaligen roten Gesundheitsministerin werden mangels Rückhalt in der Partei nur Außenseiterchancen eingeräumt. Rendi-Wagner selbst hält sich bisher bedeckt. Sie wolle etwaige Spekulationen um ihre Person nicht kommentieren, hieß es am Mittwoch aus der SPÖ.

Alles dürfte jetzt auf den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ankommen. Er, als Repräsentant des "rechten pragmatischen Flügels der SPÖ, könnte, so laufen Überlegungen in der Partei, Rendi-Wagner strategisch favorisieren. Denn mit der Quereinsteigern könnte Ludwig die Lager in der SPÖ beruhigen. Rendi-Wagner könnte für die so wichtige Wien-Wahl das linke Spektrum in der Wiener SPÖ abdecken. Mit einer Kandidatin aus dem "Ludwig-Lager" bliebe dieses Flanke offen.

Ludwigs "Parameter"

Ludwig selbst erklärte vor Beginn des Parteipräsidiums: Er will in den Gremien heute "Parameter entwickeln", was der neue Parteichef mitbringen müsse. Doris Bures hält er "für viele Funktionen geeignet".

SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek findet jedenfalls vor Beginn des SPÖ-Präsidiums: "Die Zeit ist längst reif für eine weibliche Spitzenkandidatin." Rendi sei eine "starke Frau", die in der Partei gut verankert sei, wenn auch noch nicht lange. Sie wolle sich derzeit jedoch noch für niemanden aussprechen, die Gremien würden entscheiden.

"Persönliche Entscheidung"

Bures leitet den Untersuchungsausschuss zur Verfassungsschutz-Affäre und hat sich in dieser Funktion nach Aufkommen der Rücktrittsgerüchte rund um Kern am Dienstag erstmals vertreten lassen. Am Mittwoch übernahm sie den Vorsitz wieder.

Die Überlegungen Kerns seien ihr gestern im Lauf des Tages bekanntgeworden. "Es ist eine persönliche Entscheidung, und persönliche Entscheidungen, gerade in der Politik, sind zu respektieren", sagte Bures.

Ähnlich wie versuchen sich auch andere Rote in Erklärungsversuchen. Aber auch am Tag danach herrscht selbst bei höchstrangigen SPÖ-Politikern Ratlosigkeit und mancherorts Verwirrtheit. Christian Kern sei in den letzten Wochen innerparteilich sehr gefestigt, gut gelaunt und optimistisch gewesen. In der Partei sei so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu vernehmen gewesen und mit dem Migrationspapier, das die beiden Antipoden in Sachen Asyl, der burgenländische SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, gemeinsam kuratiert hatten, sei auch in diesem bisher strittigen Punkt vorerst Ruhe in die Partei eingekehrt, sagt ein SPÖ-Politiker aus dem engen Umfeld Kerns.

Es müsse etwas sehr persönliches im engen familiären Umkreis passiert sein, dass Christian Kern jetzt abrupt die Notbremse gezogen habe und aus der österreichischen Innenpolitik aussteigt. "Anders ist das alles nicht zu erklären", sagt der SPÖ-Politiker.

Präsidium ab 11 Uhr

Die SPÖ-Gremien beraten am Mittwochvormittag die weitere Vorgangsweise. Das SPÖ-Präsidium tagt ab 11 Uhr, der Vorstand ab 12 Uhr.

Die Führungsfrage soll noch heuer geklärt werden. Der für Anfang Oktober geplante Parteitag in Wels, bei dem auch das Parteiprogramm beschlossen werden hätte sollen, wird abgesagt und vermutlich auf Ende November verschoben. Bei diesem Parteitag soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden.

Bei dieser Veranstaltung soll auch die Kandidatenliste der Sozialdemokraten für die Europawahl festgelegt werden.

Noch-Parteichef Christian Kern hatte der SPÖ am Dienstag einige Turbulenzen beschert. Zunächst hieß es, er wolle sich aus der Politik zurückziehen. Erst Stunden später stellte Kern mit einer knappen Erklärung klar: Er will nach Brüssel und Spitzenkandidat der SPÖ bei der EU-Wahl am 26. Mai werden. Ob er auch für die europäischen Sozialdemokraten als Frontmann zur Verfügung stehe, ließ er zunächst offen. (mue, mika, riss, APA, 19.9.2018)