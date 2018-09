Dreimal Messi bei Barca-Sieg, Inter dreht Partie

Katalanen schlagen Eindhoven dank starker zweiter Halbzeit 4:0, Mailand bezwingt Tottenham nach Rückstand 2:1

Barcelona – Angeführt von Lionel Messi ist der FC Barcelona fulminant in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Katalanen besiegten am Dienstag den niederländischen Meister PSV Eindhoven souverän mit 4:0 (1:0). Im zweiten Spiel der Gruppe B drehte Rückkehrer Inter Mailand beim 2:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur das Spiel nach Rückstand noch um.

Den ersten Treffer in der neuen Saison erzielte Messi mit einem perfekten Freistoß in den Winkel (32.). Mit zwei weiteren Toren (77., 87.) in der zweiten Spielhälfte vor 73.462 Zuschauern im Camp Nou schnürte der 31-jährige Argentinier seinen Hattrick. Messi traf damit bereits 103-mal in der Königsklasse.

Zwischenzeitlich hatte Ousmane Dembele nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0 erhöht (75.). Innenverteidiger Samuel Umtiti schwächte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde in der Schlussphase mit einer Gelb-Roten Karte (79.).

Die Gäste aus den Niederlanden wurden nur gelegentlich bei Konterangriffen gefährlich. Ein Schuss des 20-jährigen Steven Bergwijn (14.) verfehlte nur knapp das Tor von Marc-Andre ter Stegen. Mark van Bommel musste auf der PSV-Trainerbank nach sieben Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen.

Inter Mailand gewann das erste Spiel nach seiner Rückkehr in die Königsklasse nach fast sieben Jahren. Christian Eriksen (53.) brachte Tottenham in San Siro noch in Führung, doch Mauro Icardi (86.) und Matias Vecino (90.+2.) trafen kurz vor Spielende noch zum viel umjubelten Sieg. (sid, 18.9. 2018)

Ergebnisse vom Dienstag:

Gruppe B – 1. Runde:

FC Barcelona – PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

Tore: Messi (32./Freistoß, 77., 87.), Dembele (74.)

Gelb-Rote Karte: Umtiti (Barcelona) wegen wiederholten Foulspiels (79.)



Inter Mailand – Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

Tore: Icardi (86.), Vecino (92.) bzw. Eriksen (53.)