Kern mischt nun im Kampf um EU-Topjobs mit

SPÖ-Kandidat könnte gegen Christdemokraten Manfred Weber um Juncker-Nachfolge antreten, Tusk oder Mogherini beerben

Wien – Mit seiner Ankündigung, bei den EU-Wahlen im Mai 2019 als Spitzenkandidat auf der Liste seiner Partei anzutreten und sich ganz auf die Europapolitik zu konzentrieren, hat SPÖ-Chef Christian Kern nicht nur seine eigenen Genossen, die Regierungsparteien und die Medien überrascht. Der Ex-Bundeskanzler und Vorgänger von ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat auch den langsam beginnenden Europawahlkampf heftig befeuert.

Denn was auf den ersten Blick bescheiden klingt – Listenerster der SPÖ im Rennen um eines der nach dem Brexit 19 von insgesamt 705 Mandaten im Europäischen Parlament – hat ein starkes politisches Potenzial für höhere und höchste Aufgaben in der Union, die Kern in der EU übernehmen könnte. Seit der informellen Einführung des Systems der "gemeinsamen Spitzenkandidaten" durch die europäischen Parteifamilien, dem Zusammenschluss nationaler Parteien, im Jahr 2014, wird bei EU-Wahlen nicht nur einfach über die Vergabe von EU-Mandaten entschieden. Damals obsiegte der Christdemokrat (EVP)_Jean-Claude Juncker aus Luxemburg gegen den Sozialdemokraten (S&D) Martin Schulz aus Deutschland und wurde Kommissionschef.

Als solcher stellte er mit den Sozialdemokraten ein Regierungsprogramm zusammen, und EVP und S&D teilten auch die übrigen EU-Spitzenämter untereinander auf.

Schlüssel vom Wahlergebnis abhängig

Nicht viel anders dürfte das nach den Mai-Wahlen ablaufen, wobei diese beiden Volksparteien gemäß bisherigen Umfragen wohl nur mit den Liberalen eine "Regierungsmehrheit" zustande bringen dürften. Vom Wahlergebnis wird abhängen, nach welchem Schlüssel die Exekutivposten verteilt werden. 2019 wird nach der Parlamentswahl nicht nur ein neuer Kommissionspräsident gesucht und die gesamte EU-Kommission aus 28 Kommissaren erneuert. Auch für den Ständigen Ratspräsidenten Donald Tusk, EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, EZB-Präsident Mario Draghi geht die Amtszeit zu Ende.

Sollten die Staats- und Regierungschefs mitspielen, so hat der Spitzenkandidat der stimmenstärksten Parteifamilie (derzeit EVP) das Recht, als Kommissionschef eine Mehrheit im Parlament zu suchen. Vor zwei Wochen hat EVP-Fraktionschef Manfred Weber seine Spitzenkandidatur offiziell angemeldet.

An diesem Punkt wird die Sache für Kern interessant. Denn bei Europas Sozialdemokraten zeichnet sich bisher kein schlagkräftiger gemeinsamer Spitzenkandidat ab. Bisher hat sich nur der aus der Slowakei strammende Mariusz Sefcovic beworben. Außenbeauftragte Federica Mogherini aus Italien will aufhören. Die roten EU-Kommissare Frans Timmermans aus den Niederlanden und Piere Moscovici aus Frankreich würden zwar gerne antreten. Aber ihre Parteien zu Hause sind nach Wahlniederlagen 2017 in Auflösung begriffen.

Damit könnte sich für den Österreicher Kern ein Fenster öffnen. Nicht ausgeschlossen, dass er beim Treffen der SP-Parteichefs am Rand des EU-Gipfels in Salzburg heute, Mittwoch, ankündigt, dass er ins Rennen um die Junckernachfolge gehen will. Expremiers werden stets hoch gehandelt. Wenn Weber mit der EVP die Wahl gewinnt, wird er wohl an die Kommissionsspitze aufrücken. Die S&D könnte dann Anspruch auf die Posten von Tusk oder Mogherini erheben: für Kern. Pikant: Kurz müsste dem zustimmen. Anderseits ist kaum denkbar, dass ein österreichischer Kanzler einen Österreicher in einem EU-Spitzenjob verhindert, auch wenn die beiden sich nicht sehr schätzen. (Thomas Mayer, 18.9.2018)